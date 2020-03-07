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07.03.2020 15:03
Рубрика: Легковые авто

Renault обновит Arkana по воздуху

Текст: Константин Руссов

Renault Россия анонсировала для купе-кроссовера Arkana функцию FOTA-обновления информационно-развлекательного комплекса. В будущем возможность установки нового программного обеспечения без посещения дилера будет доступна и для других моделей марки.

В компании говорят, что Renault Россия первой на российском автомобильном рынке внедряет технологию FOTA. Обновление прошивки происходит "по воздуху" - процесс аналогичен обновлению ПО смартфона или планшета. Скачивание данных происходит в фоновом режиме во время поездки, а их установка - после её завершения. Причём необязательно контролировать весь процесс, достаточно просто запустить его.

Фото: Пресс-служба Renault.
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"В перспективе Renault Россия планирует сделать новый вид обновления и для других моделей, оборудованных мультимедийной системой Easy Link", - сообщили в пресс-службе компании.

Renault Arkana выпускается на московском заводе Renault Россия. Кросс-купе представлен в версиях с передним и полным типами привода. Для модели предложен турбированный двигатель 1.3 литра мощностью 150 л.с. и 114-сильный "атмосферник" объёмом 1.6 литра. В пару турбомотору определена пара в виде вариатора, а для менее продвинутого агрегата - 5- и 6-ступенчатые МКП и CVT X-Tronic.

Напомним, что недавно Arkana дебютировала под брендом Samsung. Зарубежное кросс-купе создано на модульной платформе CMF-B и получило салон от Renault Captur.

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