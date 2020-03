Трамп подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на очередное СМИ. На этот раз это оказалась телекомпания CNN, которую обвиняют в клеветнических утверждениях о том, что Трамп добивался помощи России в выборах этого года.

CNN утверждал, что штаб президента оценивает потенциальные риски и выгоды того, чтобы снова добиваться помощи Москвы в 2020 году, и решил продолжить рассматривать эту возможность, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал Fox News, который ознакомился с исковым заявлением. Штаб Трампа потребовал опровергнуть эти публикации, однако руководство компании отказалось.

Напомним, ранее хозяин Белого дома подал в суд на газеты The New York Times и The Washington Post, обвинив их в клевете. Поводом для иска также стали распространенные изданиями сведения о якобы имевшем место сговоре избирательной кампании Трампа с Россией.

Американский лидер обещал, что продолжит подавать в суд на СМИ, которые распространяют материалы с клеветой в его адрес.