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Рубрика: В мире

Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей

Текст: Александр Саможнев

Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море. Об этом заявил заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Фото: Василий Батанов/ РИА Новости
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Военный эксперт полагает, что только американцы могут помочь украинской армии, для этого достаточно передать десять кораблей с крылатыми ракетами.

Ранее министерство обороны США уведомило конгресс о планах поставить Украине противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера Mark VI и другую технику на общую сумму в 125 миллионов долларов. Речь идет о половине нового транша военной помощи Киеву в 250 миллионов долларов.

Напомним, в сентябре 2018 года США передали Украине два патрульных катера класса Island, которые раньше входили в Береговую охрану США. Они должны составить костяк группировки по созданию военно-морской базы в Бердянске. Суда были построены в 1988 году и прослужили почти тридцать в Береговой охране на Атлантике. После этого их списали и отправили на консервацию. Украина выделила порядка десяти миллионов долларов на ремонт полученных от американцев катеров.

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