Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей

Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море. Об этом заявил заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Военный эксперт полагает, что только американцы могут помочь украинской армии, для этого достаточно передать десять кораблей с крылатыми ракетами.

Ранее министерство обороны США уведомило конгресс о планах поставить Украине противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера Mark VI и другую технику на общую сумму в 125 миллионов долларов. Речь идет о половине нового транша военной помощи Киеву в 250 миллионов долларов.

Напомним, в сентябре 2018 года США передали Украине два патрульных катера класса Island, которые раньше входили в Береговую охрану США. Они должны составить костяк группировки по созданию военно-морской базы в Бердянске. Суда были построены в 1988 году и прослужили почти тридцать в Береговой охране на Атлантике. После этого их списали и отправили на консервацию. Украина выделила порядка десяти миллионов долларов на ремонт полученных от американцев катеров.