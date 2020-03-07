В Беларуси вылечен первый пациент с коронавирусом

Иранский студент, который был диагностировал в Беларуси с диагнозом "коронавирусная инфекция", успешно излечился от заболевания, констатировали 7 марта в пресс-службе Минздрава республики, добавив, что в настоящее время он чувствует себя удовлетворительно.

Согласно действующим в мире методикам лечения подобных инфекций, пояснили эксперты, пациенты могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после двух отрицательных лабораторных тестов. Что касается выписки из клиники иранского студента, то она запланирована на конец предстоящей недели, а обучение в университете молодой человек начнет чуть позже своих однокурсников.

Это же касается и его коллег по курсу и педагогов - "контактов первого уровня". За ними, уточнили в Минздраве, пока тоже продолжается медицинское наблюдение. Все они чувствуют себя удовлетворительно, клинических и лабораторных признаков инфекции у них не выявлено и они смогут приступить к занятиям и работе по истечении двухнедельных карантинных мероприятий. А пока все они будут оставаться под наблюдением врачей в больничных палатах.

Как уже сообщал "СОЮЗ", всего в Беларуси было зарегистрировано шесть случаев коронавируса. В пресс-службе республиканского здравоохранения уточнили, что все пациенты с лабораторно подтвержденным диагнозом чувствуют себя удовлетворительно: признаков заболевания нет, температура тела нормальная. Однако продолжается их регулярное клиническое и лабораторное обследование.