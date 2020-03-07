В Госдуме оценили угрозы Зеленского об отказе от переговоров с РФ

Ранее украинский лидер в интервью Guardian предупредил о таком шаге, который последует, если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии журналистам назвал угрозы Зеленского выйти из нормандского формата очередной "игрой на публику".
- Чтобы что-то изменилось, Киеву давно стоит начать выполнять Минские соглашения, - напомнил он, - и, прежде всего, их политическую часть.
А именно, надо законодательно установить особый статус Донбасса, провести амнистию и конституционную реформу по децентрализации.
- Театральные ультиматумы только оттолкнут ДНР и ЛНР, - считает парламентарий, - равно как и разговоры новых украинских властей о необходимости пересмотра Минска-2.
Он также назвал "заразной болезнью" попытки "разрывать соглашения, не признавая неспособность их выполнения и перекладывая вину за это на другую сторону".
- Киеву пора уяснить: альтернативы Минским в части урегулирования конфликта на Донбассе нет, - подчеркнул Слуцкий.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин оценил заявление президента Украины как шантаж России военным решением конфликта на Украине.
Во-вторых, это попытка "втянуть Запад в эту историю в надежде на то, что "заграница нам поможет", заявил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.
Депутат также отметил, что не видит перспектив урегулирования конфликта в Донбассе в течение года, учитывая сегодняшнюю позицию Украины.
- Зеленский продолжает представлять дело таким образом, как будто бы это Россия является стороной конфликта, - констатировал он, - как будто бы это Россия отказывается отводить войска от линии соприкосновения и отказывается выполнять пункты минских соглашений.