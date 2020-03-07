В Госдуме оценили угрозы Зеленского об отказе от переговоров с РФ

В Госдуме прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном отказе от переговоров с Россией в связи с ситуацией на Донбассе.

Ранее украинский лидер в интервью Guardian предупредил о таком шаге, который последует, если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии журналистам назвал угрозы Зеленского выйти из нормандского формата очередной "игрой на публику".

- Чтобы что-то изменилось, Киеву давно стоит начать выполнять Минские соглашения, - напомнил он, - и, прежде всего, их политическую часть.

А именно, надо законодательно установить особый статус Донбасса, провести амнистию и конституционную реформу по децентрализации.

- Театральные ультиматумы только оттолкнут ДНР и ЛНР, - считает парламентарий, - равно как и разговоры новых украинских властей о необходимости пересмотра Минска-2.

Он также назвал "заразной болезнью" попытки "разрывать соглашения, не признавая неспособность их выполнения и перекладывая вину за это на другую сторону".

- Киеву пора уяснить: альтернативы Минским в части урегулирования конфликта на Донбассе нет, - подчеркнул Слуцкий.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин оценил заявление президента Украины как шантаж России военным решением конфликта на Украине.

Во-вторых, это попытка "втянуть Запад в эту историю в надежде на то, что "заграница нам поможет", заявил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

Депутат также отметил, что не видит перспектив урегулирования конфликта в Донбассе в течение года, учитывая сегодняшнюю позицию Украины.

- Зеленский продолжает представлять дело таким образом, как будто бы это Россия является стороной конфликта, - констатировал он, - как будто бы это Россия отказывается отводить войска от линии соприкосновения и отказывается выполнять пункты минских соглашений.