В Instagram запретят рекламировать медицинские маски

Борьба с распространением коронавируса ведется не только в обычной жизни, но и в онлайне. В социальных сетях Facebook и Instagram будет запрещена реклама медицинских масок.

В официальном сообщении, опубликованном на сайте Facebook, говорится, что спрос на медицинские маски увеличивается, и компания намерена пресечь спекуляции на этой теме.

Цены на маски растут, поставки могут быть ограничены, и Facebook выступает против того, чтобы недобросовестные продавцы использовали эту ситуацию, подчеркнули в компании.

Ранее Facebook запретила демонстрацию рекламных объявлений, авторы которых обещали излечение от коронавируса. К борьбе с распространением слухов о заболевании подключились Apple и Google - они начали удалять из своих каталогов приложения, авторы которых пытались "сыграть" на теме коронавируса.