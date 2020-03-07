У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В Instagram запретят рекламировать медицинские маски

Текст:   Антон Благовещенский
07.03.2020,  
10:10
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Борьба с распространением коронавируса ведется не только в обычной жизни, но и в онлайне. В социальных сетях Facebook и Instagram будет запрещена реклама медицинских масок.

В официальном сообщении, опубликованном на сайте Facebook, говорится, что спрос на медицинские маски увеличивается, и компания намерена пресечь спекуляции на этой теме.

Цены на маски растут, поставки могут быть ограничены, и Facebook выступает против того, чтобы недобросовестные продавцы использовали эту ситуацию, подчеркнули в компании.

"ВКонтакте" избавит от необходимости слушать голосовые сообщения
Компания Facebook временно закрыла свои офисы в Лондоне

Ранее Facebook запретила демонстрацию рекламных объявлений, авторы которых обещали излечение от коронавируса. К борьбе с распространением слухов о заболевании подключились Apple и Google - они начали удалять из своих каталогов приложения, авторы которых пытались "сыграть" на теме коронавируса.

интернет
Фото: Скриншот YouTube
Вышел первый трейлер Amnesia: Rebirth - продолжения культового хоррора 06.03.2020
Apple подготовила для женщин поздравительный ролик к 8 марта 06.03.2020
"ВКонтакте" готовит запуск "убийцы" TikTok 03.03.2020
соцсети
Фото: Скриншот из Microsoft store
В Mortal Kombat на праздниках к 8 марта можно будет играть бесплатно 06.03.2020
"ВКонтакте" переделал мобильное приложение. Что нового и как обновить? 19.02.2020
В Instagram объяснили, почему приложение не появится на iPad 18.02.2020
безопасность
Фото: Скриншот YouTube
Роберт Дауни-младший присоединился к Киану Ривзу в Mortal Kombat 11 06.03.2020
Чем могут быть опасны GIF-файлы в WhatsApp 05.03.2020
Смартфоны с MediaTek назвали опасными для хранения личных данных 03.03.2020