В Италии закрылись все оперные театры

Во всех оперных театрах Италии спектакли отменены до 3 апреля. Такое решение приняло правительство страны в связи с распространением коронавируса COVID-2019.

Еще никогда на родине оперы музыка не замолкала так надолго: легендарные залы оперных домов пустуют, а меломанам возвращают деньги за купленные билеты.

Среди известных театров, которые не будут работать весь март - "Ла Скала" в Милане, Римская опера, "Сан Карло" в Неаполе, "Ла Фениче" в Венеции, "Массимо" в Палермо, "Петруццелли" в Бари, "Реджо" в Турине, "Карло Феличе" в Генуе, "Верди" в Триесте и "Лирико" в Кальяри.

Еще в конце февраля миланский театр "Ла Скала" временно отменил все спектакли из-за вспышки опасного вируса. Тогда это было лишь превентивной мерой, которая должна была продлиться неделю. Позже стало известно, что тенор, участвовавший в новой постановке "Саломеи" Штрауса и уже репетировавший оперу с другими исполнителями, заразился коронавирусом, а незадолго до этого заболевание было обнаружено у одного из артистов хора. Возобновлять спектакли в таких условиях было невозможно - и вскоре примеру миланского "храма музыки" последовали театры по всей Италии.

На сегодняшний день театральная жизнь в Италии полностью приостановлена: по всей стране отменено 7400 спектаклей, а финансовый ущерб превосходит 10 миллионов евро.

Меры предосторожности принимают и другие европейские сцены: в Швейцарии, например, ограничили возраст посетителей театров: людям старше 65 лет не рекомендовано приходить на спектакли. Во многих странах введены ограничения по количеству зрителей в зале, например - не больше 900 зрителей. Во Франции готовятся к объявлению карантина, тогда музыкальные сцены страны тоже могут быть закрыты.

Между тем

Большой театр послезавтра, 9 марта, должен вылететь на гастроли во Францию, где выступит с 10 по 16 марта на фестивале "Франко-русские музыкальные сезоны" (Les Musicales franco-russes), который проводит в столице Окситании Туган Сохиев, а также - в программе мини-фестиваля "Московский уикенд" на сцене Парижской филармонии.

Пока гастроли не отменялись. Сегодня вечером на Исторической сцене Большого театра состоится премьера концертной версии оперы "Мазепа" Петра Чайковского. Этой оперой 10 марта должны открыться гастроли Большого театра в Тулузе. За пультом - Туган Сохиев.