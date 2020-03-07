В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу

В России прокомментировали заявление президента Украины о возможности отказа от переговоров с Россией по Донбассу. В пятницу, шестого марта, Владимир Зеленский пригрозил через год в одностороннем порядке выйти из "нормандского формата", если не будет "подвижек" со стороны Москвы.

Абсолютно непонятна причина, по которой Украина должна выходить из "нормандского формата". Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, отметив, что в случае выхода ситуация станет непредсказуемой. Не очень понятно, кто мешает Киеву действовать в рамках "нормандского формата". "Именно Украина не выполняет свою часть соглашений. Зеленский жалуется сам на себя", - цитирует Джабарова RT.

По мнению зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, выйти из "нормандского формата" Зеленскому не позволят его немецкие и французские кураторы. Если киевская риторика и планы будут воинствующими, то никакого прорыва не будет, а Зеленскому придется либо опровергнуть свои слова, либо разорвать все отношения и полностью отказаться от Донбасса.

Ранее Владимир Зеленский уже неоднократно выказывался в пользу изменения существующего формата международных переговоров по ситуации в Донбассе, против чего решительно выступает Москва.