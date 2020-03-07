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Рубрика: Власть

В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

В России прокомментировали заявление президента Украины о возможности отказа от переговоров с Россией по Донбассу. В пятницу, шестого марта, Владимир Зеленский пригрозил через год в одностороннем порядке выйти из "нормандского формата", если не будет "подвижек" со стороны Москвы.

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Абсолютно непонятна причина, по которой Украина должна выходить из "нормандского формата". Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, отметив, что в случае выхода ситуация станет непредсказуемой. Не очень понятно, кто мешает Киеву действовать в рамках "нормандского формата". "Именно Украина не выполняет свою часть соглашений. Зеленский жалуется сам на себя", - цитирует Джабарова RT.

По мнению зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, выйти из "нормандского формата" Зеленскому не позволят его немецкие и французские кураторы. Если киевская риторика и планы будут воинствующими, то никакого прорыва не будет, а Зеленскому придется либо опровергнуть свои слова, либо разорвать все отношения и полностью отказаться от Донбасса.

Ранее Владимир Зеленский уже неоднократно выказывался в пользу изменения существующего формата международных переговоров по ситуации в Донбассе, против чего решительно выступает Москва.

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