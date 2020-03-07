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07.03.2020 13:25
Рубрика: Видео

Видео: в США плохая видимость на дороге привела к ДТП с 70 машинами

Текст: Вадим Давыденко

Снегопад с метелью, обрушившийся на северо-западные штаты США, привел к массовой аварии на 80-м шоссе в Вайоминге. Видимость на дороге ухудшилась так быстро, что многие водители не успевали снизить скорость, увидев в десятке метров перед собой скопление врезавшихся машин.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Это видео снял автомобилист, ехавший из Юты в Денвер. Ему хватило ума вовремя снизить скорость и остановиться, чтобы спокойно наблюдать за тем, как машины менее осторожных водителей врезались одна за другой.

Как можно понять из этого видео, даже вовремя притормозившие и аккуратно вставшие на обочине шоферы не могли гарантировать себя от ДТП, ведь сзади в их машины одна за другой врезались многотонные фуры.

Всего, по предварительным подсчетам, в аварии приняли участие около 70 транспортных средств. Данных о пострадавших нет.

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