За какие лекарства водителей лишают прав

Водители, которые используют разные медикаменты, должны помнить, что при приеме некоторых лекарств садиться за руль нельзя. Препараты определенной категории могут вызывать индивидуальную реакцию в виде головокружения или сонливости, из-за чего реакция водителя снижается и возрастает риск ДТП.

Но в отношении лекарств есть и другой подвох - в некоторых препаратах находятся компоненты, которые относятся к наркотическим веществам. Конечно же, их содержание мизерно, но "след" от приема таких лекарств остается в крови водителя весьма продолжительное время. И их наличие могут показать анализы мочи или крови.

Напомним, что статьей 12.8 КоАП 2.7 ПДД запрещено управление транспортным средством в состоянии опьянения (как алкогольного, так и наркотического). Если водитель нарушил это требование впервые, его ждет наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителя будут судить по статье 264.1 УК РФ.

Водитель может обнаружить, что запрещенные вещества, пусть и в самых небольших объемах, присутствуют в самых популярных лекарственных препаратах. Так, например, кодеин и фенобарбитал - это компоненты, оборот которых ограничен в нашей стране.

Они включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (согласно правительственному постановлению №681). Фенобарбитал - это психотропное вещество, а кодеин - алколоид оптиума, который оказывает наркотическое и болеутоляющее воздействие. В большом количестве эти вещества приводят человека в наркотическое опьянение. Но даже, если водитель принимал лекарства, в которых содержатся эти вещества, для лечения, то специальные тесты покажут наличие у него в крови наркотика. А это - веское основание привлечь его к ответственности.

Фенобарбитал и кодеин входят в состав таких седативных препаратов, как, например, корвалол, валокордин, валосердин. Кроме того, кодеин содержится в препарате Пенталгин-Н, которое является седативным, спазмолитическим, противовоспалительным и жаропонижающим средством. Эти вещества можно обнаружить в составе таких лекарств: пиралгин, тетралгин, андипал, пливалгин, Коделак, Коде-лак Фито, а также терпикод, Тедеин, Нурофен Плюс. Примечательно, что слабительное средство Сенаде вызывает ложноположительную реакцию на морфин, а противовирусное лекарство Амиксин также может дать ложноположительную реакцию по моче на метамфетамин.

Прежде чем принимать лекарства, необходимо подробно ознакомиться с инструкцией и составом препарата, чтобы быть в курсе возможных последствий. В особенности стоит быть внимательным при приеме некоторых антигистаминных лекарств, противосудорожных средств, нейролепитиков и антидепрессантов.