Большой театр поедет на гастроли во Францию без "Мазепы" и "Грозного"

Как пояснил генеральный директор ГАБТа Владимир Урин: "Существуют договоренности, которые нельзя нарушить. Юридически это не форс-мажорные обстоятельства, поскольку официально эпидемия Всемирной организацией здравоохранения не объявлена: границы не закрыты, все люди ездят и выполняют свои обязательства. Китай закрыт, а остальные все продолжают работать. У нас нет причины для отмены гастролей".

Между тем, 7 марта на Исторической сцене Большого театра состоялась успешная премьера концертной версии оперы "Мазепа" Петра Чайковского под руководством Тугана Сохиева. По плану именно этой оперой театр должен был открывать свои гастроли в Тулузе 10 марта в La Halle aux Grains (зал Зернового рынка). Однако "Мазепа" во Францию не поедет. Театру пришлось скорректировать афишу своих гастролей, поскольку возникла серьезная проблема, связанная с Указом мэра Москвы о 14-дневном карантине для прилетающих в Москву из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Владимир Урин объяснил:

"Кроме проведения гастролей, нам необходимо дальше обеспечивать репертуар театра. Но в связи с Указом мы поняли, что у нас под угрозой срывы те спектакли, которые должны идти в третьей декаде марта - "Кармен" и "Бал-маскарад". И мы приняли решение немного сократить оркестр и хор в гастрольной поездке, чтобы те, кто приедут, могли сидеть на карантине, а мы с оставшимися людьми обеспечивали спектакли. Поэтому мы не повезем "Мазепу", где задействованы практически весь хор и оркестр. На открытии в Тулузе мы исполним "Иоланту" в концертной версии, на следующий день "Евгения Онегина", а в третий вечер - концертную программу, намеченную раньше: "Три русские песни" Сергея Рахманинова и его Вторую симфонию, а также "Половецкие пляски" из оперы Александра Бородина. В Парижской филармонии мы тоже поменяли планы: в первый вечер вместо "Мазепы" мы представим "Евгения Онегина", а на следующий день - "Сказку о царе Салтане" Римского-Корсакова. Кантаты "Иван Грозный" Прокофьева в афише не будет, потому что для кантаты требуется большой состав хора. Мы скорректировали программу с согласия французов, и они сказали, что их это устраивает: люди хотят слушать русскую оперу. В итоге, мы едем. И даже если мы сядем на карантин, как это положено по распоряжению мэра, мы спокойно продолжим показывать репертуар".

По словам Владимира Урина во Францию вылетает 55 артистов хора (вместо 85), около 90 музыкантов оркестра (вместо 110) и солисты. Гастроли возглавит Туган Сохиев, а вместо Владимира Урина полетит его первый заместитель Дмитрий Кияненко и все руководители коллективов - хора (главный хормейстер Валерий Борисов), оркестра (Александр Шанин) и творческого коллектива оперной труппы (Людмила Таликова). На вопрос, как будет действовать Большой театр в случае объявления во Франции карантина, Владимир Урин ответил: "Если объявят карантин, будем решать проблему. Это будут уже совсем другие - форс-мажорные обстоятельства: значит, сядем на самолет и улетим в Москву. Но я уверен, что все будет нормально".

Тем не менее, ситуация с коронавирусом в мире может очень деструктивно повлиять на жизнь оперных театров в целом и даже полностью парализовать ее, поскольку оперные сцены сегодня - интернациональные, певцы перемещаются по разным странам и городам. К примеру, в Италии к сегодняшнему дню уже все оперные театры закрыты до 3 апреля, и их убытки превышают 10 миллионов евро. В Метрополитен-опере только что вышло распоряжение, что все артисты, приезжающие из "коронавирусных" стран (тот же список, что и в Указе московского мэра), должны пройти две недели карантина. А это означает, что будут нарушаться графики артистов, начнутся замены спектаклей и исполнителей в других театрах. Однако, Россия не входит пока в этот список, а Франция не вводила ограничений, так что гастроли Большого театра должны успешно состояться. Во всяком случае, билеты уже раскуплены и в Тулузе, и в Париже.

Кстати

С 10 по 12 марта Большой театр будет выступать в крупнейшем концертном зале Тулузы La Halle aux Grains (на 2500 мест) на открытии программы "Франко-русских музыкальных сезонов" (Les Musicales franco-russes), которые проводит в столице Окситани Туган Сохиев. А 14 и 15 марта гастроли Большого театра продолжатся в Парижской филармонии (зал на 2400 мест) в рамках мини-фестиваля "Московский уикэнд".