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Рубрика: Культура

Большой театр поедет на гастроли во Францию без "Мазепы" и "Грозного"

Текст: Ирина Муравьева
В понедельник, 9 марта, солисты оперы, хор и оркестр Большого театра вылетают на гастроли в Тулузу и Париж. Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом осложняется, и президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает вопрос о введении карантина в стране, гастроли Большого тетра отменять не стали.

Как пояснил генеральный директор ГАБТа Владимир Урин: "Существуют договоренности, которые нельзя нарушить. Юридически это не форс-мажорные обстоятельства, поскольку официально эпидемия Всемирной организацией здравоохранения не объявлена: границы не закрыты, все люди ездят и выполняют свои обязательства. Китай закрыт, а остальные все продолжают работать. У нас нет причины для отмены гастролей".

Фото: EPA-EFE/SIMONE VENEZIA
В Италии закрылись все оперные театры

Между тем, 7 марта на Исторической сцене Большого театра состоялась успешная премьера концертной версии оперы "Мазепа" Петра Чайковского под руководством Тугана Сохиева. По плану именно этой оперой театр должен был открывать свои гастроли в Тулузе 10 марта в La Halle aux Grains (зал Зернового рынка). Однако "Мазепа" во Францию не поедет. Театру пришлось скорректировать афишу своих гастролей, поскольку возникла серьезная проблема, связанная с Указом мэра Москвы о 14-дневном карантине для прилетающих в Москву из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Владимир Урин объяснил:

"Кроме проведения гастролей, нам необходимо дальше обеспечивать репертуар театра. Но в связи с Указом мы поняли, что у нас под угрозой срывы те спектакли, которые должны идти в третьей декаде марта - "Кармен" и "Бал-маскарад". И мы приняли решение немного сократить оркестр и хор в гастрольной поездке, чтобы те, кто приедут, могли сидеть на карантине, а мы с оставшимися людьми обеспечивали спектакли. Поэтому мы не повезем "Мазепу", где задействованы практически весь хор и оркестр. На открытии в Тулузе мы исполним "Иоланту" в концертной версии, на следующий день "Евгения Онегина", а в третий вечер - концертную программу, намеченную раньше: "Три русские песни" Сергея Рахманинова и его Вторую симфонию, а также "Половецкие пляски" из оперы Александра Бородина. В Парижской филармонии мы тоже поменяли планы: в первый вечер вместо "Мазепы" мы представим "Евгения Онегина", а на следующий день - "Сказку о царе Салтане" Римского-Корсакова. Кантаты "Иван Грозный" Прокофьева в афише не будет, потому что для кантаты требуется большой состав хора. Мы скорректировали программу с согласия французов, и они сказали, что их это устраивает: люди хотят слушать русскую оперу. В итоге, мы едем. И даже если мы сядем на карантин, как это положено по распоряжению мэра, мы спокойно продолжим показывать репертуар".

Фото: Минаев П.И.
Как Большой театр борется с билетными спекулянтами

По словам Владимира Урина во Францию вылетает 55 артистов хора (вместо 85), около 90 музыкантов оркестра (вместо 110) и солисты. Гастроли возглавит Туган Сохиев, а вместо Владимира Урина полетит его первый заместитель Дмитрий Кияненко и все руководители коллективов - хора (главный хормейстер Валерий Борисов), оркестра (Александр Шанин) и творческого коллектива оперной труппы (Людмила Таликова). На вопрос, как будет действовать Большой театр в случае объявления во Франции карантина, Владимир Урин ответил: "Если объявят карантин, будем решать проблему. Это будут уже совсем другие - форс-мажорные обстоятельства: значит, сядем на самолет и улетим в Москву. Но я уверен, что все будет нормально".

Тем не менее, ситуация с коронавирусом в мире может очень деструктивно повлиять на жизнь оперных театров в целом и даже полностью парализовать ее, поскольку оперные сцены сегодня - интернациональные, певцы перемещаются по разным странам и городам. К примеру, в Италии к сегодняшнему дню уже все оперные театры закрыты до 3 апреля, и их убытки превышают 10 миллионов евро. В Метрополитен-опере только что вышло распоряжение, что все артисты, приезжающие из "коронавирусных" стран (тот же список, что и в Указе московского мэра), должны пройти две недели карантина. А это означает, что будут нарушаться графики артистов, начнутся замены спектаклей и исполнителей в других театрах. Однако, Россия не входит пока в этот список, а Франция не вводила ограничений, так что гастроли Большого театра должны успешно состояться. Во всяком случае, билеты уже раскуплены и в Тулузе, и в Париже.

Кстати

С 10 по 12 марта Большой театр будет выступать в крупнейшем концертном зале Тулузы La Halle aux Grains (на 2500 мест) на открытии программы "Франко-русских музыкальных сезонов" (Les Musicales franco-russes), которые проводит в столице Окситани Туган Сохиев. А 14 и 15 марта гастроли Большого театра продолжатся в Парижской филармонии (зал на 2400 мест) в рамках мини-фестиваля "Московский уикэнд".

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