Энтузиастам удалось восстановить уникальный внедорожник "Москвич-415С"

Энтузиасты за три года восстановили единственный в своем роде "Москвич-415С".

Советский автомобиль многие годы простоял под открытым небом в Калужской области. Теперь посмотреть на уникальный внедорожник можно на выставке "Олдтаймер-Галерея" в московском парке Сокольники, сообщает портал wroom.

Полноприводный "Москвич-415С" был создан в 1973 году и является преемником легкого внедорожного автомобиля "Москвич-415". Внедорожник построен на легкой раме и имеет открытый кузов с накрытым тентом. Модель получила изменённое оформление передней части кузова, более мощный двигатель "Москвич-412", работающий в связке со специально разработанной четырехступенчатой механической коробкой передач.

В 1974 году АЗЛК в очередной раз модернизировали свое детище и присвоили индекс -2150. Автомобилем заинтересовались в вооруженных силах и сельском хозяйстве. "Москвич" должен был составить конкуренцию "Ниве", которую в те годы впервые представил Волжский автомобильный завод.

Но "Москвич-2150" не выдержал конкуренцию с "Нивой", так и не получил финансирования от Министерства автомобильной промышленности. Советское правительство отдало приоритет тольяттинской разработке и решило не запускать одновременно производство двух внедорожных автомобилей.