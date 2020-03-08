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08.03.2020 10:14
Рубрика: В мире

Яценюк и Турчинов "хотят" вернуться в украинскую политику

Текст: Юрий Чернов

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и экс-секретарь украинского СНБО Александр Турчинов предпринимают попытки сблизиться с нынешней властью в стране и вернуться в политику. Как отмечает Страна.ua, ссылаясь на источники в нынешней администрации Украины, эти попытки предпринимаются уже давно, и Яценюк активно предлагает свои услуги окружению президента Владимира Зеленского. По сведениям этих же источников, он рассчитывает получить должность главы Нацбанка Украины.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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"Яценюк намекает, что был бы хорошим главой НБУ. Он упирает на то, что власти нужны кадры, которые умеют вести переговоры с МВФ. К тому же, дескать, его назначение развеет все слухи, что Зеленский развернулся к России. Но пока в Офисе президента стараются держаться от Яценюка подальше. Всем понятно, что если мы его берем, то тогда рейтинг и Зеленского, и "Слуги народа" совсем скоро будет на уровне рейтинга Яценюка" - цитирует источник издание. При этом рейтинг экс-премьера и "Народного фронта" в данный момент находится на уровне 0,5%.

В материале также приводится список "достижений" Яценюка и Турчинова в бытность их нахождения у власти. Бывшему премьеру, в частности, припомнили ряд коррупционных скандалов, касающихся, прежде всего, его ближайшего соратника Николая Мартыненко. Напомним, как писала "РГ" в 2015 году, в целом правительство Яценюка в тот период без устали шокировало народ Украины и весь мир новыми скандалами.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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