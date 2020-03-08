Яценюк и Турчинов "хотят" вернуться в украинскую политику

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и экс-секретарь украинского СНБО Александр Турчинов предпринимают попытки сблизиться с нынешней властью в стране и вернуться в политику. Как отмечает Страна.ua, ссылаясь на источники в нынешней администрации Украины, эти попытки предпринимаются уже давно, и Яценюк активно предлагает свои услуги окружению президента Владимира Зеленского. По сведениям этих же источников, он рассчитывает получить должность главы Нацбанка Украины.

"Яценюк намекает, что был бы хорошим главой НБУ. Он упирает на то, что власти нужны кадры, которые умеют вести переговоры с МВФ. К тому же, дескать, его назначение развеет все слухи, что Зеленский развернулся к России. Но пока в Офисе президента стараются держаться от Яценюка подальше. Всем понятно, что если мы его берем, то тогда рейтинг и Зеленского, и "Слуги народа" совсем скоро будет на уровне рейтинга Яценюка" - цитирует источник издание. При этом рейтинг экс-премьера и "Народного фронта" в данный момент находится на уровне 0,5%.

В материале также приводится список "достижений" Яценюка и Турчинова в бытность их нахождения у власти. Бывшему премьеру, в частности, припомнили ряд коррупционных скандалов, касающихся, прежде всего, его ближайшего соратника Николая Мартыненко. Напомним, как писала "РГ" в 2015 году, в целом правительство Яценюка в тот период без устали шокировало народ Украины и весь мир новыми скандалами.