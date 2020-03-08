Коронавирус против Каннского фестиваля - кто кого?

Спикер фестиваля Аида Беллоид заявила прессе, что правительство Франции своим распоряжением предусмотрело отмену массовых мероприятий, на которых в одном закрытом пространстве собирается более 5 000 человек, но это не относится к Каннскому фестивалю, где крупнейший зал "Люмьер" во Дворце фестивалей вмещает 2 300 зрителей. Аргумент многим не кажется достаточно надежным, потому что толпы любителей кино, штурмующие территории вокруг "красной дорожки" и заполняющие набережную Круазетт, не поддаются учету. Трудно подсчитать и число посетителей огромного кинорынка, разместившегося во Дворце. В прошлом году он зафиксировал рекордное количество участников - 12 527.

Между тем в самих Каннах первый случай обнаружения коронавируса зафиксирован еще 28 февраля, после чего была немедленно отменена международная телевизионная конференция MipTV, а конкурс телесериалов Cannesseries перенесен на октябрь. Тревоге способствует близость итальянской границы, до которой менее часа езды. Кроме того, все прогнозы сбивает психологическое состояние предполагаемых участников фестиваля: все авиакомпании отмечают резко снижение спроса на билеты, так как люди боятся оказаться в замкнутом пространстве салона авиалайнера. Это может катастрофически сказаться на блеске легендарной "красной дорожки", по которой обычно дефилируют сотни мировых звезд. Особенно проблематичным становится участие в фестивале кинематографий Востока - Китая, Японии, Корее, да и той же осажденной Италии, четверть населения которой уже теперь в карантине, и никто пока не рискует делать утешительные прогнозы.

Мировые киноиндустрии серьезно лихорадит. Коронавирус уже нанес непоправимый ущерб в Китае, где по понятным причинам катастрофически сократились сборы кинотеатров и остановлены съемки многих фильмов. Спешно меняются планы выхода картин, на которые делаются ставки - так, на осень перенесли премьеру нового голливудского блокбастера о Джеймсе Бонде. Отмена Каннского фестиваля полностью нарушит все планы продюсеров и дистрибьюторов: возможно, фильмы, которые они берегли для Канн, придется спешно предлагать другим крупным фестивалям года, которые проходят позднее - в Венеции, Сан-Себастьяне, Монреале, Карловых Варах… Но ведь они тоже уже во многом сформировали свои программы. Между тем среди возможных участников каннских конкурсов 2020 года называют такие ожидаемые картины, как комедия "Французский диспетчер" Уэса Андерсона с Тимоти Шаламе и Уиллемом Дефо, мюзикл "Аннетт" Леоса Карракса с Марион Котийяр и Адамом Драйвером, драма Нанни Моретти "Три этажа", которую в Италии считают верным претендентом на "Оскар".

Среди получивших распространение возможных версий решения проблемы - перенос фестиваля с мая на осень. Но она и так перегружена большими фестивалями, и вряд ли ее тесный календарь вместит еще одного титана.

Последний раз Каннский фестиваль отменялся в 1968 году в результате волны студенческих протестов, охвативших всю Францию. С той поры он проводился с такой регулярностью, что эта традиция казалась незыблемой: представить себе киногод без Канн невозможно. Призы фестиваля десятилетиями оказывали мощное влияние на судьбу фильмов в прокате, на всю иерархию ценностей мирового кино, его лауреаты почти всегда оказывались в ряду главных претендентов на премию "Оскар". С премьерами в Каннах обычно связывают и их последующий выход на мировые экраны - уже в сиянии сложившейся на фестивале репутации.

Каннский фестиваль имеет слишком большое значение для мировых киноиндустрий, и, конечно, его руководство, а, возможно, и власти Франции сделают все, чтобы он мог состояться. Пока, по признанию интернет-ресурса Indiewire, ответственные лица, связанные с фестивалем, чаще всего просто не отвечают на телефонные звонки и электронные письма. Ресурсу ответил худрук программы Directors Fortnight Паоло Моретти: "Еще три недели назад мы жили в совершенно другом мире, так что я не знаю, что может произойти в ближайшие недели. Пока мы готовимся объявить программы фестиваля, но вполне возможно, будет принято решение, которое от нас не зависит".