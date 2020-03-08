Коронавирус в Южной Корее стал показывать признаки замедления

Количество новых заболевших COVID-19 в Южной Корее в субботу, 8 марта, существенно уменьшилось, составив менее 300 человек за сутки. Хотя многие эксперты призывают не радоваться преждевременно, поскольку до коренного перелома еще далеко, но признают, что наметились признаки спада темпов роста.

Согласно заявлению представителей министерства здравоохранения Республики Корея, на 16:00 8 марта по местному времени в стране зарегистрировано в общей сложности 7313 случаев заражения.

Если сравнивать с тем же временем сутками ранее, то получается, что количество новых больных увеличилось на 272 человека. Это немало, но в целом налицо уже признаки замедления темпов роста. В последние 10-12 дней в Южной Корее количество больных росло темпами от 500 до 800 человек, затем снизилось до 400-500, а теперь уже менее трехсот. Эксперты все же предупреждают местные СМИ, которые несколько дней пытаются говорить о "начале спада", что пока рано делать выводы, но снижение темпов прироста в тоже время признают.

По остальным параметрам - тоже обнадёживающая статистика. За сутки скончался лишь один больной, доведя общее число жертв до полусотни. По сравнению с предыдущими днями, когда ежедневно умирало по несколько человек, - это тоже спад.

Параллельно ежедневно продолжают покидать стационары выздоровевшие люди. За сутки были выписаны еще 12 человек, доведя общее число выздоровевших до 130.