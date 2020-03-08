Новости

Подозреваемый в убийстве сверстника петербургский подросток раскаялся 18:15
Коронавирус в Южной Корее стал показывать признаки замедления 18:11
Фехтовальщикам отменили рукопожатия на соревнованиях из-за коронавируса 18:07
Топ-5 недорогих автомобилей для женщин, которые точно удивят окружающих 18:00
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушения карантина 17:56
Эрдоган: Турция может перейти к односторонним действиям в Идлибе 17:50
Российская авиакомпания приостановила полеты в Италию 17:49
Климкин увидел "катастрофу" для Киева в праздновании Дня Победы 17:45
В Белгороде прокомментировали первый случай COVID-19 у местной жительницы 17:42
Сотрудники "Царского Села" станцевали под песню группы Little Big 17:40
В Калининграде рассказали о госпитализированной с COVID-19 женщине 17:23
На Сахалине открылся фестиваль "Утро Родины" 16:50
Горячую линию для пассажиров такси и каршеринга открыли в Москве 16:07
Пять человек погибли при сходе лавины в горах Австрии 16:03
Алла Пугачева изменила свой более чем полувековой ритуал 15:32
Ватикан изменил вековым традициям из-за коронавируса 15:22
Норвежка Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ в Чехии 15:06
На Урале решили не пускать зрителей на международный турнир по дзюдо 14:38
Кристиан Бэйл сыграет злодея в новом фильме по комиксам Marvel 14:32
Владелец итальянского футбольного клуба заболел коронавирусом 14:28
Коронавирус заставил британцев опустошать полки магазинов 14:23
Минздрав Дагестана прокомментировал диагноз паломника из Мекки 14:17
В Иране за сутки из-за коронавируса умерли 49 человек 14:11
Случай заражения коронавирусом зафиксирован в британском Оксфорде 14:01
Какие автомобили можно "убить" буксировкой 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
08.03.2020 18:11
Рубрика: В мире

Коронавирус в Южной Корее стал показывать признаки замедления

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Количество новых заболевших COVID-19 в Южной Корее в субботу, 8 марта, существенно уменьшилось, составив менее 300 человек за сутки. Хотя многие эксперты призывают не радоваться преждевременно, поскольку до коренного перелома еще далеко, но признают, что наметились признаки спада темпов роста.

Фото: AP Photo/Anmar Khalil
В России обнаружены три новых случая коронавируса

Согласно заявлению представителей министерства здравоохранения Республики Корея, на 16:00 8 марта по местному времени в стране зарегистрировано в общей сложности 7313 случаев заражения.

Если сравнивать с тем же временем сутками ранее, то получается, что количество новых больных увеличилось на 272 человека. Это немало, но в целом налицо уже признаки замедления темпов роста. В последние 10-12 дней в Южной Корее количество больных росло темпами от 500 до 800 человек, затем снизилось до 400-500, а теперь уже менее трехсот. Эксперты все же предупреждают местные СМИ, которые несколько дней пытаются говорить о "начале спада", что пока рано делать выводы, но снижение темпов прироста в тоже время признают.

Фото: Sajjad Safari/IIPA via AP
Роспотребнадзор расширил список неблагополучных стран из-за коронавируса

По остальным параметрам - тоже обнадёживающая статистика. За сутки скончался лишь один больной, доведя общее число жертв до полусотни. По сравнению с предыдущими днями, когда ежедневно умирало по несколько человек, - это тоже спад.

Параллельно ежедневно продолжают покидать стационары выздоровевшие люди. За сутки были выписаны еще 12 человек, доведя общее число выздоровевших до 130.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Празднование 8 Марта
В России обнаружены три новых случая коронавируса
Путин определил полномочия Медведева
Задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах