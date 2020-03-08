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08.03.2020 11:43
Рубрика: Власть

МИД РФ изменил график дипломатических контактов из-за коронавируса

Текст: Алексей Чуриков
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вследствие текущей ситуации с коронавирусом, работа российских посольств и представительств в ряде государств мира претерпела изменения. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "Россия-24".

Фото: Sajjad Safari/IIPA via AP
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Кроме того, как отметила Захарова, изменились графики дипконтактов, а также отменены двусторонние визиты. "Мы сейчас работаем с этой картой международных событий, подстраивая в том числе и график дипломатических контактов российской стороны", - цитирует представителя МИД РФ ТАСС.

Она также сообщила, что в посольствах РФ принимаются соответствующие меры, ведется работа с коллективом. Захарова подчеркнула, что в диппредставительствах анализируют рекомендации местной стороны и в соответствии с этим выстраивают собственную деятельность.

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