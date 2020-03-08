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Рубрика: В мире

Зараженный COVID-19 американец пришел на конференцию с участием Трампа

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в столице США.

Фото: Zhang Yuwei/Xinhua via AP
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Инфицированный успел побывать на политической конференции, где были президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. В Белом доме заявили, что знают об этом.

"Посетитель не контактировал с первыми лицами государства и не посещал мероприятия в главном зале", - заявили в американской администрации. Больной изолирован и находится под наблюдением врачей, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения штата Мэриленд.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19 Дональд Трамп

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