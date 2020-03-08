Зараженный COVID-19 американец пришел на конференцию с участием Трампа

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в столице США.

Инфицированный успел побывать на политической конференции, где были президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. В Белом доме заявили, что знают об этом.

"Посетитель не контактировал с первыми лицами государства и не посещал мероприятия в главном зале", - заявили в американской администрации. Больной изолирован и находится под наблюдением врачей, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения штата Мэриленд.