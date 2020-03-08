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08.03.2020 09:41
Рубрика: Страхование

На полис ОСАГО разрешили вносить информацию о каско

Текст: Роман Маркелов
Информацию о договоре автокаско теперь можно указывать на обратной стороне полиса ОСАГО, не заключая договора добровольного автострахования в виде отдельного документа. Указание Банка России на эту тему вступило в силу 8 марта.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Также указание ЦБ устанавливает минимальные требования к условиям осуществления добровольного автострахования, если полис каско оформляется таким образом. Такой полис должен включать риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а также может предусматривать франшизу, но не более 20% от страховой суммы.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Срок действия такого договора каско должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, а в случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса автокаско, указывал Банк России. При этом договор каско можно будет расторгнуть, в том числе в период охлаждения, не прекращая действия полиса ОСАГО.

Изменения позволят сделать заключение договора каско удобнее для потребителей и страховых компаний, считают в ЦБ. Такая возможность может быть предоставлена страховщиком при покупке как бумажного, так и электронного полиса ОСАГО, подчеркивали в регуляторе.