На полис ОСАГО разрешили вносить информацию о каско

Также указание ЦБ устанавливает минимальные требования к условиям осуществления добровольного автострахования, если полис каско оформляется таким образом. Такой полис должен включать риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а также может предусматривать франшизу, но не более 20% от страховой суммы.

Срок действия такого договора каско должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, а в случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса автокаско, указывал Банк России. При этом договор каско можно будет расторгнуть, в том числе в период охлаждения, не прекращая действия полиса ОСАГО.

Изменения позволят сделать заключение договора каско удобнее для потребителей и страховых компаний, считают в ЦБ. Такая возможность может быть предоставлена страховщиком при покупке как бумажного, так и электронного полиса ОСАГО, подчеркивали в регуляторе.