Пожилая пара сбежала из "красной зоны", чтобы покататься на лыжах

Ради того, чтобы подышать горным воздухом, двое пожилых итальянцев не санкционировано покинули пределы Кодоньо (Ломбрадия) - города, который считается одним из ключевых очагов вспышки коронавируса в Италии.

Мужчина и женщина, никого не предупредив, решили отправиться в свой загородный дом в области Трентино. Об их безответственном поступке стало известно после того, как они с кашлем и повышенной температурой самостоятельно обратились в отделение скорой помощи г. Тренто, где им пришлось рассказать о своем "побеге".

По словам губернатора Тренто Маурицио Фугатти, который уже сообщил об их поступке в специальное отделение санитарной полиции (Nas), пару ждут серьезные санкции и принудительное возвращение в Кодоньо.

О том, как пожилой мужчине и женщине удалось покинуть охраняемую зону, на данный момент не сообщается.