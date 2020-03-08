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08.03.2020 13:53
Рубрика: Власть

Путин: Число президентских сроков в России надо ограничить

Текст: Галина Мисливская
Число сроков, на которые может избираться президент, в России должно быть ограничено, чтобы гарантировать сменяемость власти. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью для документального проекта "Пролетев над бездной".
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Фрагмент беседы был показан в воскресенье в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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"Сейчас вот мы рассматриваем поправки в Конституцию. Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент", - приводит ТАСС слова главы государства.

"Но все- таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено", - считает Владимир Путин.

Он также отметил, что отсутствие ограничения количества сроков, на которые может избираться президент, обычная практика в мире. "Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же [Соединенных] Штатах с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено", - пояснил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Изменения в Конституцию РФ

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