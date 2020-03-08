Московский зоопарк бесплатно пускает женщин в "леопардовой" одежде

Московский зоопарк сегодня проводит акцию "8 Марта в леопарде". Посетительницы в пятнистых "леопардовых" нарядах могут пройти в зоопарк бесплатно.

"Март - это начало весны, пробуждение природы и традиционная кошачья пора. Самое время вспомнить о том, насколько редки многие крупные кошки", - отмечает директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Учитываться будет любая деталь одежды пятнистой расцветки - куртка, рубашка, платье, джинсы и даже платок или шапка.

В акции могут принять участие и мужчины. Правда, им все равно придется заплатить за входной билет - но половину цены.