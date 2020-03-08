В Москве побит температурный рекорд 2014 года

Температурный рекорд шестилетней давности побит 8 Марта в Москве. По данным центра погоды "Фобос" температура воздуха на метеостанции "ВДНХ" в пять утра составила 8,5 градуса, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2014 году.

При этом в течение всего дня в столичном регионе будет идти небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов, по области - от 6 до 11 градусов тепла. Это примерно на 7-9 градусов выше климатической нормы. Ветер юго-восточный порывами до 8 метров в секунду.