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08.03.2020 17:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Калининграде рассказали о госпитализированной с COVID-19 женщине

Текст: Светлана Цыганкова (Калининградская область)

В Калининградской области госпитализировали женщину, у которой выявили коронавирус. Пациентка находится в изолированном боксе.

Женщина заразилась COVID-19 во время путешествия по Италии, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. А губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил ТАСС, что заболевание у женщины проходит в легкой форме, ее самочувствие хорошее. Никто из ее родственников не заболел. Коронавирус у них не подтвердился.

Как уже писала "РГ", за последние сутки в России выявили три случая коронавируса - в Белгородской, Московской и Калининградской областях.

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