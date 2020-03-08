В Калининграде рассказали о госпитализированной с COVID-19 женщине

В Калининградской области госпитализировали женщину, у которой выявили коронавирус. Пациентка находится в изолированном боксе.

Женщина заразилась COVID-19 во время путешествия по Италии, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. А губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил ТАСС, что заболевание у женщины проходит в легкой форме, ее самочувствие хорошее. Никто из ее родственников не заболел. Коронавирус у них не подтвердился.

Как уже писала "РГ", за последние сутки в России выявили три случая коронавируса - в Белгородской, Московской и Калининградской областях.