Подозреваемый в убийстве сверстника петербургский подросток раскаялся

Четырнадцатилетний петербуржец, который предположительно застрелил своего товарища, раскаивается в произошедшем и очень переживает случившееся.

Трагедия произошла вчера, 7 марта в доме на улице Ижорского Батальона в Колпино. Здесь на лестничной площадке седьмого этажа нашли тело подростка с огнестрельным ранением. Позже правоохранители задержали его товарища, который подозревается в совершении преступления. Следствие полагает, что именно он выстрелил в своего товарища из ружья, хранившегося дома.

Как рассказал корреспонденту "РГ" адвокат задержанного Артем Баконин, юноша находится в подавленном состоянии, раскаивается и очень переживает из-за смерти своего друга.

- Это страшная трагедия. Мы выражаем соболезнования родным погибшего. Семья моего подзащитного готова оказать им всю возможную поддержку, - отметил адвокат. - Мы также будем в полной мере взаимодействовать с органами следствия.

Как сообщили в Следственном комитете России, уголовное дело возбуждено по статье "убийство" (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ). Сегодня суд вынесет решение о мере пресечения.