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08.03.2020 12:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге

Предполагаемый убийца 14-летнего подростка в Петербурге задержан. Следственный комитет сообщает, что в ближайшее время стрелявшего несовершеннолетнего допросят.

Следователи полагают, что именно задержанный накануне вечером выстрелил из ружья в своего знакомого, от чего тот скончался на месте. Тело убитого подросток затем перенес на лестничную площадку. Инцидент произошел на улице Ижорского батальона в Колпино.

Фото: Мосфильм
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Председатель Следственного комитета уже поручил изучить обстоятельства случившегося и выяснить, надлежащим ли образом хранилось оружие. Ружье изъято и направлено на экспертизу.

В качестве меры пресечения для задержанного следствие намерено просить у суда домашний арест. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) продолжается.

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