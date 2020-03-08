В Екатеринбурге завершился полуфинал нового профессионального конкурса "Учитель будущего". По итогам состязания в следующий этап вышли 13 команд из УрФО. Каждая включает по три педагога от одной школы.

В числе победителей - учителя из города Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ), которые поставили настоящий рекорд: в полуфинале от их школы № 6 участвовали целых пять команд, а изначально на конкурс заявлялись 12.

- Мы болели за все наши команды, в школе давно сложился творческий коллектив, который всегда открыт к новым знаниям. Здесь мы провели очень продуктивную работу, например, вчера за два часа в сбойке с другими командами придумали межпредметную игру для учащихся. С помощью нее они могут, допустим, сочетать курс английского языка с математикой, - рассказывает Ирина Терехова, педагог начальных классов школы № 6 города Пыть-Ях.

По ее словам, конкурс учит работать в команде, договариваться и показывает, как можно менять подходы в учебном процессе. Цель проекта "Учитель будущего", который реализуется с этого года на президентской платформе "Россия - страна возможностей", - формировать сообщество учителей для обмена передовым опытом в обучении школьников.

Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе мастерской управления "Сенеж" - образовательного центра АНО "Россия - страна возможностей".

В финал конкурса отберут 30 команд со всей страны. Он состоится в апреле в Москве. Победителей ожидает зарубежная стажировка и работа с наставником из числа ведущих экспертов в сфере образования.