Российская авиакомпания приостановила полеты в Италию

Авиакомпания "Победа" сообщила о приостановке полетов в Италию до 31 марта включительно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте лоукостера.

Из сообщения следует, что компания приостанавливает полеты из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо с 11 по 31 марта 2020 года. Это сделано в связи с закрытием ряда итальянских провинций на карантин из-за распространения коронавируса.

В авиакомпании уточнили, что клиентам отмененных рейсов в ближайшее время направят по электронной почте предложения с двумя вариантами действий - либо перелет рейсами "Аэрофлота" в/из Милана, Рима, Венеции и Болоньи, либо полный возврат денег за билеты.

Итальянские власти для борьбы со вспышкой коронавируса в стране решили временно закрыть на въезд и выезд 14 провинций страны, среди которых Ломбардия, Парма, Римини и Падуя. Ограничения будут действовать до 3 апреля.