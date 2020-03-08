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08.03.2020 12:00
Рубрика: В мире

Жители закрытой на карантин Ломбардии массово покидают свои дома

Текст: Нива Миракян (Рим)
На фоне распространения коронавируса премьер-министр Италии Джузеппе Конте пописал декрет о "закрытии" до 3 апреля всей области Ломбардии и 14 провинций в областях Венето (включая Венецию), Эмилию-Романью, Пьемонт и Марке. Жителям этих районов, в большей степени пострадавших от вируса, будет разрешено въезжать и выезжать в "исключительных случаях".

"Речь идет не об абсолютном запрете, жителям будет предоставлена возможность перемещаться по работе, а также по медицинским покаяниям", - пояснил Конте.

Накануне ночью, когда в прессу просочилась информация о подписании декрета, многие жители Ломбрадии пытались в буквальном смысле "сесть на последний поезд" и уехать в другой город, чтобы избежать изоляции.

Фото: Sajjad Safari/IIPA via AP
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В вышеперечисленных регионах будут приостановлены все массовые мероприятия, закроют школы, музеи, спортивные залы, бассейны и театры. Владельцев баров и ресторанов, которые впредь будут закрываться в 18 часов, обяжут обеспечить соблюдение расстояния в 1 метр между клиентами, в противном случае их деятельность будет немедленно остановлена. Придется отказаться также от личных деловых встреч, их предлагается проводить в онлайн-режиме. Все оставшееся население, проживающее в "зонах безопасности", власти призывают максимально ограничить выход во внешний мир.

Ожидается, что находящиеся в расширенной "красной зоне" и не имеющие симптомы туристы смогут в ближайшее время ее беспрепятственно покинуть.

По последним данным итальянских властей, общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи - до 5,8 тысячи, от инфекции погибли 223 человека.

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