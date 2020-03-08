Жители закрытой на карантин Ломбардии массово покидают свои дома

"Речь идет не об абсолютном запрете, жителям будет предоставлена возможность перемещаться по работе, а также по медицинским покаяниям", - пояснил Конте.

Накануне ночью, когда в прессу просочилась информация о подписании декрета, многие жители Ломбрадии пытались в буквальном смысле "сесть на последний поезд" и уехать в другой город, чтобы избежать изоляции.

В вышеперечисленных регионах будут приостановлены все массовые мероприятия, закроют школы, музеи, спортивные залы, бассейны и театры. Владельцев баров и ресторанов, которые впредь будут закрываться в 18 часов, обяжут обеспечить соблюдение расстояния в 1 метр между клиентами, в противном случае их деятельность будет немедленно остановлена. Придется отказаться также от личных деловых встреч, их предлагается проводить в онлайн-режиме. Все оставшееся население, проживающее в "зонах безопасности", власти призывают максимально ограничить выход во внешний мир.

Ожидается, что находящиеся в расширенной "красной зоне" и не имеющие симптомы туристы смогут в ближайшее время ее беспрепятственно покинуть.

По последним данным итальянских властей, общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи - до 5,8 тысячи, от инфекции погибли 223 человека.