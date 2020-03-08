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08.03.2020 14:01
Рубрика: В мире

Случай заражения коронавирусом зафиксирован в британском Оксфорде

Текст: Юрий Чернов
Фото: Goddard/Getty Images Фото: Goddard/Getty Images
Фото: Goddard/Getty Images

В британском Оксфорде, одном из старейших университетов мира, подтвержден случай заражения коронавирусом. Результаты анализов показали наличие COVID-19 у одного из студентов, "который недавно ездил за пределы Великобритании". В размещенном на официальном сайте университета сообщении не указывается, какую страну или регион мира посещал студент.

Фото: Zhang Yuwei/Xinhua via AP
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В сообщении также отмечается, что зараженный студент не участвовал в мероприятиях университета или колледжа "после того как сам обнаружил у себя симптомы заболевания". "После чего студент самоизолировался и обратился к врачам", подчеркивается в тексте.

Отдельно указывается, что руководство Оксфордского университета получило от национальной медслужбы соответствующие рекомендации. "Риск для других студентов и сотрудников очень низок и работа может продолжаться в обычном режиме. Университету и колледжам также не нужно предпринимать каких-либо дополнительных действий в области общественного здравоохранения в свете этого конкретного случая", отмечается в сообщении.

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19

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