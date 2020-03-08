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08.03.2020 20:49

"Спартак" сравнял счет в серии против "Динамо" в Кубке Гагарина

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" выиграл четвертый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина - 3:2. Счет в серии до четырех побед стал равный - 2-2.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

После двух подряд поражений на старте серии красно-белые сумели выстрадать победу в третьем матче, по ходу встречи уступая со счетом 0:3. На таких позитивных эмоциях команда Олега Знарка подошла к четвертому поединку.

"Спартак" начал этот матч очень удачно, забросив две шайбы в ворота динамовцев уже в первом периоде. Отличились Артем Федоров и Илья Зубов. Во втором периоде третью шайбу забросил Каспарс Даугавиньш.

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В третьем периоде "Динамо" ринулось спасать матч. Вадим Шипачев на 44-й минуте размочил счет, а в самом конце Дмитрий Яшкин сократил его до минимума. Но на большее у динамовцев не хватило времени. Счет в противостоянии стал 2-2, а пятый матч пройдет 10 марта.

Тем временем все свои проблемы уже решили ЦСКА и "Ак Барс", выигравшие свои серии всухую. ЦСКА в воскресенье переиграл "Торпедо" - 3:2, а казанцы одолели "Нефтехимик" - 1:0.

"Автомобилист" размочил счет в противостоянии с "Сибирью", выиграв в гостях - 5:1. Теперь серия снова возвращается в Екатеринбург.

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