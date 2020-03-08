Топ-5 недорогих автомобилей для женщин, которые точно удивят окружающих

Рациональность - полезное, но скучное мужское качество. Оно порой позволяет сэкономить личный или семейный бюджет, выполнить ряд хозяйственных функций, но редко приносит моральное или эстетическое наслаждение, так важное творческой женской натуре. Рано или поздно чувства берут верх: хочется продать к чертовой бабушке свой Solaris или Sandero и умчаться в закат под свернутые головы и поднятые вверх пальцы. Сегодня в нашем обзоре подборка недорогих машин, которые точно не оставят их владелиц без внимания на дороге.

Peugeot 1007

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Двигатели: бензиновые 1.4 или 1.6

Годы выпуска: 2005-2006

Пробег: 100-200 тыс. км

Цена: 200 000 - 450 000 рублей

Одна из самых неординарных моделей компании Peugeot за всю историю марки, причем достаточно популярная в том числе и в России благодаря не самой высокой цене. Автомобиль точно не поддается классификации: нечто среднее между компактвэном и "Смартом" - как будто минивэн Peugeot 807 разрезали пополам и отправили в продажу. Главная фишка 1007 - электрические сдвижные боковые двери, открывающие доступ сразу на оба ряда кресел. Интересный способ попадания в салон давал сбои зимой, когда после мойки двери примерзали и не хотели открываться - приходилось применять силу.

Обшивка интерьера съемная: ее разноцветные элементы можно докупать и менять на свое усмотрение. На удивление автомобиль оказался достаточно удобен и просторен для четверых из-за квадратного кузова. Только маленький багажник вынуждал складывать задние кресла.

Невысокая цена объясняется единой платформой и общей технической начинкой с массовыми моделями Peugeot. Под капотом могут быть два проверенных и выносливых двигателя серии TU мощностью 75 или 109 лошадиных сил. А вот с коробками передач есть сложности: на 1007 не было автоматов - модель оснащалась неудачным роботом 2-Tronic с одним сцеплением, который портил удовольствие от вождения. Так что лучше выбирать механическую коробку.

В целом Peugeot 1007 радует недорогим обслуживанием, но 15-летний возраст все же сказывается. Найти машины в отличном состоянии получится вряд ли, так что к невысокой цене покупки готовьте еще минимум тысяч 30-50 на приведение авто в порядок.

Citroen C3 Pluriel

Фото: Пресс-служба Citroen.

Двигатели: бензиновые 1.4 или 1.6

Годы выпуска: 2003-2006

Пробег: 100-260 тыс. км

Цена: 200 000 - 320 000 рублей

Еще одно живое воплощение фантазии французских дизайнеров концерна PSA. Построенная на базе обычного Citroen C3, модификация Pluriel (в переводе с французского - разнообразный) объединяет в себе три типа кузова - хетчбэк, кабриолет и пикап! Получается это благодаря очень хитрой конструкции крыши-трансформера, которую можно открыть или полностью разобрать. Ну а если до кучи сложить задние сиденья, то откидной борт вместо багажной двери превращает заднюю площадку в небольшой кузовок.

С точки зрения техники C3 Pluriel - ближайший родственник Peugeot 1007. На "Ситроене" стоят те же неприхотливые двигатели 1.4 или 1.6 и, увы, тот же простенький робот 2-Tronic, сцепление и актуаторы для которого можно считать расходниками. Еще одна проблема машины - привод крыши, который на половине продаваемых экземпляров давно не работает в силу возраста. Его ремонт - дело недешевое: около 30 тыс. рублей стоит моторчик, плюс стоимость работ. Если поврежден тент крыши, то новый обойдется в стоимость еще одной такой же машины - 200 тыс. рублей. В общем, к хитрому механизму - особое внимание, иначе рискуете остаться без шарма эксклюзивного автомобиля.

Toyota Celica (T230)

Фото: Пресс-служба Toyota.

Двигатель: бензиновый 1.8

Годы выпуска: 1999-2005

Пробег: 120-330 тыс. км

Цена: 250 000 - 650 000 рублей

Культовая модель Toyota, любимица тюнеров и уличных гонщиков недавнего прошлого к сегодняшнему дню перешла в разряд региональных бюджетных купе для дерзких девчонок. Из-за гипертрофированной любви россиян к японской марке до сих пор имеет не самый адекватный ценник на вторичном рынке: 20 летние экземпляры могут стоить около полумиллиона рублей. На самом деле Celica последнего седьмого поколения отличается главным образом только яркой внешностью и антуражем спорткара. В техническом плане это достаточно заурядный автомобиль, построенный на базе обычной "Короллы", с не самыми выдающимися ездовыми характеристиками.

Celica оснащалась на выбор двумя моторами, причем оба объемом 1.8 литра. Базовым был агрегат 1ZZ-FE мощностью 143 лошадиные силы, более мощный двигатель совместной разработки с Yamaha 2ZZ-GE выдавал 192 лошадиные силы. Неплохой динамики можно было добиться только на версии с "механикой", четырехступенчатый автомат спортивным амбициям отвечал не особо.

Зато Toyota Celica VII отличалась неплохой экономичностью и достаточной практичностью. Например, спорткупе имело отличный для класса багажник объемом 365 литров. Правда клиренс в 140 мм, слабая шумоизоляция и жесткая подвеска очень быстро утомляли в пути.

Из-за крайне привлекательной цены на рынке много экземпляров, пригнанных из США. Такие смотреть нужно вдвое внимательнее и "пробивать" по системе CarFax: в свое время из Америки тащили массу машин с аукционов разбитых и списанных машин, после чего на коленке восстанавливали в России.

Что касается технических проблем, то их ровно две и обе с двигателями. Младший мотор склонен к масложору, что вызвано не самой удачной конструкцией ЦПГ. У старшего при длительных интенсивных нагрузках может внезапно треснуть блок, после чего двигатель отправляется в утиль. Остальные проблемы исключительно житейские и связаны с возрастом и не самыми дорогими примененными компонентами. В целом при должном уходе Celica достаточно живуча.

Smart Roadster

Фото: Пресс-служба Smart.

Двигатель: бензиновый 0.7

Годы выпуска: 2003-2006

Пробег: 75-200 тыс. км

Цена: 330 000 - 700 000 рублей

Хипстерский фан-кар и шоу-стоппер, построенный на базе всем известного ситикара Smart ForTwo. Покупается Roadster чаще всего на эмоциях вроде "Вау, какая необычная машинка!", поскольку обладает почти нулевой практичностью. Представляет собой двухместный родстер весом менее 800 кг с задним расположением мотора и ведущих колес. Последняя особенность наделяет Smart специфической картовой управляемостью, что было бы здорово, если бы не рядовой "смартовский" двигатель и коробка передач.

На автомобиль устанавливается 700-кубовый турбомоторчик мощностью 61 или 82 лошадиные силы. С первым родстер разгоняется до 100 км/ч за бесконечные 15,5 секунд, со вторым - за 11 секунд. Примитивный и безальтернативный робот никак не способствует получения удовольствия от езды.

Но и это бы простительно, если бы не избыточная капризность машины. У Smart Roadster течет съемная крыша, из-за конструктивных особенностей ломается кондиционер и система охлаждения, не обладает большим ресурсом высоконагруженный турбомоторчик, и относится к расходникам сцепление коробки передач. В общем, в машину нужно влюбиться и очень хорошо о ней заботиться, тогда, возможно, чувства будут взаимными.

Hyundai Veloster

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Двигатель: бензиновый 1.6 и 1.6 Turbo

Годы выпуска: 2011-2015

Пробег: 30-200 тыс. км

Цена: 500 000 - 1 000 000 рублей

Десять лет назад удивить общественность решили корейцы, выкатив на суд публики чуть не первый в мире ассиметричный хетчбэк. Помимо базового исполнения с 1.6-литровым мотором, существует заводская тюнинг-версия с 204-сильным турбодвигателем и в спортивном обвесе.

Изначально был рассчитан на американскую молодежь как первая и недорогая, но яркая и нетривиальная машина с возможностью индивидуализации и всевозможных кастом-проектов. Зомби-исполнение было показано на крупнейшей выставке комиксов в США.

В России автомобиль не поняли, главным образом потому, что, опять же, кроме интересного кузова Veloster больше ничем удивить не смог. Рядовая техническая начинка базовых версий шла с бюджетным интерьером от модели Elantra, при этом цена хетчбэка была немаленькой. Выигрышнее смотрелся турбовариант, однако новая роботизированная коробка передач оказалось сырой и не наделяла машину нужными повадками.

На сегодняшний день главными козырями Hyundai Veloster является относительная молодость и свежесть продаваемых экземпляров, надежность корейских агрегатов и нетривиальная внешность. Последняя составляющая, видимо, и держит немалые цены на модель. За 7-8 летние экземпляры до сих пор просят по 700-800 тысяч рублей, за которые сегодня можно купить разве что новую Lada Vesta, однако такие деньги никак не соответствует классу и сущности корейского автомобиля.