В Болгарии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

Как сообщает агентство BGNES со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с заболеванием, всего заражены четыре человека - двое мужчин в Плевене и две женщины в Габрово. В настоящее время устанавливается круг лиц, с которыми они могли контактировать.

Уточняется, что состояние зараженных удовлетворительное.

В штабе призвали не создавать панику и заверили, что власти республики принимают все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение вируса.