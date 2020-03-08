В Болгарии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

В Болгарии врачи подтвердили первые случаи заражения коронавирусом в стране.
Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
Как сообщает агентство BGNES со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с заболеванием, всего заражены четыре человека - двое мужчин в Плевене и две женщины в Габрово. В настоящее время устанавливается круг лиц, с которыми они могли контактировать.
Уточняется, что состояние зараженных удовлетворительное.
В штабе призвали не создавать панику и заверили, что власти республики принимают все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение вируса.