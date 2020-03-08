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Рубрика: В мире

В Италии "врачей-пенсионеров" вернут на работу из-за коронавируса

Текст: Нива Миракян (Рим)

Поскольку итальянская система здравоохранения не справляется с потоком пациентов, инфицированных коронавирусом, правительство страны решило обратиться за помощью к находящимся на пенсии врачам и медсестрам.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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В последние дни итальянские СМИ регулярно сообщали о том, что из-за катастрофической нехватки кадров действующие врачи вынуждены работать на износ по несколько смен подряд, не имея возможности взять даже один отгул. Для того, чтобы дать им такую возможность, Совмин Италии решил нанять на ближайшие полгода дополнительный персонал - 5 тысяч врачей и 15 тысяч медбратьев и медсестер, находящихся в настоящий момент на заслуженном отдыхе.

Кроме того, как поясняется в постановлении правительства, в ближайшие дни власти также увеличат количество коек в отделениях интенсивной терапии в полтора раза - до 7500 единиц.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

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