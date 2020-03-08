В Иране за сутки из-за коронавируса умерли 49 человек

В Иране количество жертв коронавируса за прошедшие сутки достигло рекорда с 19 февраля - в стране погибли 49 человек. С таким заявлением выступил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"С полудня вчерашнего дня по настоящее время в Иране выявлено 743 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число зараженных достигло 6566. К сожалению, 49 человек за прошедшие сутки скончались", - сказал чиновник в эфире местного телевидения.

По его словам, всего в Иране от коронавируса умерли 194, человека, выздоровели 2134 заболевших.

Накануне сообщалось о 5823 заразившихся в Исламской Республике, из них 145 случаев - со смертельным исходом.