Цены на нефть отыграли треть утреннего снижения

Новости

Лукашенко провел совещание с руководством правительства 14:07
В деле об убийствах в детдоме Ейска появились факты о геноциде на Дону 13:40
Armani пожертвовал больше 1 миллиона евро на борьбу с коронавирусом 13:36
МЭА ожидает нормализации спроса на нефть во втором полугодии 2020 года 13:30
Анна Кузнецова раскритиковала "нездоровые стереотипы о многодетности" 12:52
Котировки акций российских компаний на Лондонской бирже обвалились на 20-25% 12:22
В Судане совершено покушение на премьер-министра страны 11:59
В Германии число инфицированных коронавирусом достигло 1112 человек 11:56
Минфин отменит аукционы по размещению госдолга до успокоения рынка 11:52
Чехия и Польша вводят проверки на границе с Германией из-за коронавируса 11:45
В Московской школе экспортера прошли обучение более тысячи человек 11:40
В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек 11:35
Президент Турции обсудит Сирию с главами Еврокомиссии и Евросовета 11:25
Матч "Ростов" - ЦСКА посетят 35 тысяч болельщиков 11:19
Судья запретил футболистам итальянского клуба играть матч в медицинских масках 11:07
Взлет доллара и евро не привел к дефициту валюты во Владивостоке 10:37
Макгрегор высмеял Нурмагомедова за слова об уличных драках 10:33
Российские моряки спасли яхту "Сибирь" из "кладбища кораблей" 10:28
Почему на АЗС нельзя вставлять пистолет в бак до оплаты 10:02
ЦБ решил приостановить покупки валюты из-за обвала нефтяных цен 09:57
"Реал" проиграл "Бетису" в чемпионате Испании 09:32
WSJ: Снижение цен на нефть Саудовской Аравией направлено на ослабление позиций России 09:28
На стене сахалинской многоэтажки появилось кино-граффити 09:20
В Индии коронавирус диагностировали у трехлетнего ребенка 08:55
На Сахалине объявили о начале приема заявок на добычу бурого медведя 08:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
09.03.2020 14:05
Рубрика: Экономика

Цены на нефть отыграли треть утреннего снижения

Текст: Сергей Тихонов
Цены на нефть отыграли почти треть от утреннего снижения на 30%. Котировки барреля марки Brent приблизились к 36 долларам за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com.
Фото: Александр Мельников / РИА Новости Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Утром 9 марта стоимость нефти марки Brent упала до 31,43 доллара за баррель. Главной причиной снижения стал развал сделки о сокращении добычи ОПЕК+. На переговорах в Вене 6 марта страны участники сделки ОПЕК+ не смогли согласовать совместные дальнейшие действия для стабилизации нефтяного рынка. Министры организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) выступили за дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. По их плану страны ОПЕК совместно должны были сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а страны, не входящие в нефтяной картель, в том числе и Россия - на 0,5 млн баррелей в сутки.

WSJ: Снижение цен на нефть Саудовской Аравией направлено на ослабление позиций России

Россия выступила против дополнительного сокращения добычи, предложив продлить сделку в существующих условиях. Стороны так и не пришли к компромиссу. В результате с 1 апреля этого года все участники ОПЕК+ не имеют никаких обязательств по снижению производства "черного золота".

По мнению экспертов, Россия выступила против дополнительного сокращения добычи по нескольким причинам. Во-первых, дальнейшее снижение производства вынудило бы останавливать добычу на уже действующих месторождениях, что могло привести во многих случаях к их обводнению и порче запасов. Во-вторых, искусственное сокращение добычи не приносило свои плоды из-за наращивания производства нефти в странах, не участвующих в сделке. В первую очередь, в США, Канаде, Бразилии и Аргентине. Они нивелировали действия стран ОПЕК+ и увеличивали свою долю на рынке. В-третьих, сокращение добычи оказывало негативное влияние на темпы экономического роста России, поскольку оно производилось за счет торможения запуска новых проектов. А они, в свою очередь, могли стимулировать развитие смежных отраслей промышленности.

Уже после развала сделки Саудовская Аравия заявила, что нарастит в апреле добычу с 9,7 до 10 млн баррелей в сутки, а к концу года доведет ее до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, нефтяное королевство пообещало дать 20-процентную скидку на свою нефть.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

Главное сегодня

МЭА ожидает нормализации спроса на нефть во втором полугодии 2020 года
Минфин отменит аукционы по размещению госдолга до успокоения рынка
ЦБ решил приостановить покупки валюты из-за обвала нефтяных цен
В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире
В "Фобосе" назвали температурный коридор лета 2020 года
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ