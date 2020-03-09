Цены на нефть отыграли треть утреннего снижения

Цены на нефть отыграли почти треть от утреннего снижения на 30%. Котировки барреля марки Brent приблизились к 36 долларам за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com.

Утром 9 марта стоимость нефти марки Brent упала до 31,43 доллара за баррель. Главной причиной снижения стал развал сделки о сокращении добычи ОПЕК+. На переговорах в Вене 6 марта страны участники сделки ОПЕК+ не смогли согласовать совместные дальнейшие действия для стабилизации нефтяного рынка. Министры организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) выступили за дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. По их плану страны ОПЕК совместно должны были сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а страны, не входящие в нефтяной картель, в том числе и Россия - на 0,5 млн баррелей в сутки.

Россия выступила против дополнительного сокращения добычи, предложив продлить сделку в существующих условиях. Стороны так и не пришли к компромиссу. В результате с 1 апреля этого года все участники ОПЕК+ не имеют никаких обязательств по снижению производства "черного золота".

По мнению экспертов, Россия выступила против дополнительного сокращения добычи по нескольким причинам. Во-первых, дальнейшее снижение производства вынудило бы останавливать добычу на уже действующих месторождениях, что могло привести во многих случаях к их обводнению и порче запасов. Во-вторых, искусственное сокращение добычи не приносило свои плоды из-за наращивания производства нефти в странах, не участвующих в сделке. В первую очередь, в США, Канаде, Бразилии и Аргентине. Они нивелировали действия стран ОПЕК+ и увеличивали свою долю на рынке. В-третьих, сокращение добычи оказывало негативное влияние на темпы экономического роста России, поскольку оно производилось за счет торможения запуска новых проектов. А они, в свою очередь, могли стимулировать развитие смежных отраслей промышленности.

Уже после развала сделки Саудовская Аравия заявила, что нарастит в апреле добычу с 9,7 до 10 млн баррелей в сутки, а к концу года доведет ее до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, нефтяное королевство пообещало дать 20-процентную скидку на свою нефть.