Новости

После развала сделки ОПЕК+ цены на нефть рухнули на 30 процентов 05:50
Китайские врачи вылечили 100-летнего мужчину с коронавирусом 05:24
В Приморье усилили контроль за состоянием приезжающих из-за границы 05:00
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цен на нефть 04:50
КНДР осуществила запуск трех ракет в сторону Японского моря 04:28
В Приморье не зафиксировано сейсмособытий и повышенной радиации 04:15
Один человек погиб в результате перестрелки байкеров в США 03:22
Нефть марки Brent подешевела сразу на треть 02:31
Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря 02:06
Неизвестный устроил стрельбу на территории мечети в Париже 01:52
УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса 01:15
По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново 01:02
Под Новгородом гуляющая с собакой женщина нашла склад немецких боеприпасов 08.03.2020
Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса 08.03.2020
Акции Saudi Aramco рухнули из-за разрыва сделки ОПЕК+ 08.03.2020
Подозреваемый в убийстве подросток из Колпино отправлен под домашний арест 08.03.2020
Начальник генштаба вооруженных сил Италии заразился коронавирусом 08.03.2020
Российский биатлонист Логинов рискует пропустить остаток сезона 08.03.2020
Футболисты в Италии грозят забастовкой, если не остановят чемпионат 08.03.2020
Uber выплатит компенсацию своим сотрудникам, заразившимся коронавирусом 08.03.2020
Нетаньяху предложил мировым лидерам телефонную конференцию по коронавирусу 08.03.2020
На Урале выбрали претендентов на титул "Учитель будущего" 08.03.2020
Минприроды предложило обнулить тарифы за раздельный сбор мусора 08.03.2020
Строительство высокоскоростной магистрали "Москва-Казань" отложено 08.03.2020
В Липецкой области введены дополнительные меры против коронавируса 08.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
09.03.2020 05:50
Рубрика: Экономика

После развала сделки ОПЕК+ цены на нефть рухнули на 30 процентов

Текст: Сергей Тихонов
В первый день торгов на бирже после развала сделки ОПЕК+ (о сокращении добычи) мировые цены на черное золото рухнули почти на 30 процентов.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

По данным портала investing.com, в начале торгов 9 марта стоимость нефти марки Brent упала до 31,43 долларов за баррель. Правда, почти сразу перешла к росту, немного отыграв потери. По состоянию на 2:20 по московскому времени цена марки Brent - 36,81 доллара за баррель.

Фото: iStock
Россия не готова сокращать добычу нефти сверх уже существующих квот

На переговорах в Вене 6 марта входящие в ОПЕК+ страны не пришли к договоренности о совместных дальнейших действиях в рамках соглашения о стабилизации нефтяного рынка.

Министры выступили за дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Из них планировалось, что на страны ОПЕК+ придется - 1 миллион баррелей в сутки, а на страны, которые не входят в нефтяной картель - 0,5 миллиона баррелей в сутки. Россия выступала за продление сделки в текущих условиях до конца второго квартала 2020 года.

Компромисс найти не удалось. В итоге, с 1 апреля этого года все участники ОПЕК+ не имеют никаких обязательств по снижению производства черного золота. О намерении нарастить добычу и снизить цену на сырую нефть уже заявила Саудовская Аравия.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть Сокращение добычи нефти

Главное сегодня

Нефть марки Brent подешевела сразу на треть
Эрдоган: Турция может перейти к односторонним действиям в Идлибе
Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса
КНДР осуществила запуск трех ракет в сторону Японского моря
Подозреваемый в убийстве подросток из Колпино отправлен под домашний арест
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ