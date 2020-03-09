После развала сделки ОПЕК+ цены на нефть рухнули на 30 процентов

По данным портала investing.com, в начале торгов 9 марта стоимость нефти марки Brent упала до 31,43 долларов за баррель. Правда, почти сразу перешла к росту, немного отыграв потери. По состоянию на 2:20 по московскому времени цена марки Brent - 36,81 доллара за баррель.

На переговорах в Вене 6 марта входящие в ОПЕК+ страны не пришли к договоренности о совместных дальнейших действиях в рамках соглашения о стабилизации нефтяного рынка.

Министры выступили за дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Из них планировалось, что на страны ОПЕК+ придется - 1 миллион баррелей в сутки, а на страны, которые не входят в нефтяной картель - 0,5 миллиона баррелей в сутки. Россия выступала за продление сделки в текущих условиях до конца второго квартала 2020 года.

Компромисс найти не удалось. В итоге, с 1 апреля этого года все участники ОПЕК+ не имеют никаких обязательств по снижению производства черного золота. О намерении нарастить добычу и снизить цену на сырую нефть уже заявила Саудовская Аравия.