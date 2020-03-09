Число заболевших в России коронавирусом увеличилось до 20 человек

За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан РФ, все - в Москве. Заболевшие посещали Италию в последние две недели. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Таким образом, число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в России выросло до 20 человек, из них двое являются гражданами Китая, один - гражданином Италии. Все 17 заболевших граждан России, которые находятся в стране, вернулись из Италии.

По данным Роспотребнадзора, всего в мире известно о 109974 подтвержденных случаях заболевания новым коронавирусом, из них вне Китая зарегистрированы 29070 случаев (за последние сутки прирост 3961). Первые случаи за последние сутки зарегистрированы в Албании и Бангладеше, все заболевшие прибыли из Италии.