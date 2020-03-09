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09.03.2020 19:02
Рубрика: Страхование

Полис с оборотной стороной

В ОСАГО теперь можно вносить информацию о страховке каско
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 50 (8104)
Страховщики отныне могут вносить данные о наличии у автовладельца полиса добровольного автострахования (каско) на обратную сторону полиса ОСАГО. Указания Банка России вступили в силу 8 марта. Автолюбители в результате смогут обходиться одним полисом вместо двух, хотя это принципиально разные страховые продукты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Банк России установил минимальные требования к условиям осуществления добровольного автострахования, если полис каско объединяется с ОСАГО. Так, список рисков, застрахованных по добровольному страхованию, должен включать утрату (гибель) или повреждения транспортного средства. В случае прекращения действия ОСАГО будет заканчиваться и действие полиса автокаско. В то же время договор каско можно будет расторгнуть, в том числе в период охлаждения (14 дней после заключения). "Автогражданка" в этом случае должна продолжать действовать.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Важно, что "гибрид" полисов ОСАГО и каско может быть как бумажным, так и электронным. В Банке России подчеркивают, что новые правила позволят сделать заключение договора каско удобнее не только для потребителей, но и для страховых компаний.

Изначально, чтобы создать "гибрид" двух страховок, планировалось внести поправки в законодательство, однако в итоге решили сделать проще: помещать страховки на разные стороны полиса.