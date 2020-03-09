Движение задним ходом: как не лишиться прав

Движение задним ходом - это нарушение, за которое водителю придется или платить штраф или лишиться прав. Рассмотрим, как регулируются наказание за такой проступок Правилами дорожного движения.

В пункте 8.12 ПДД говорится о том, что движение задним ходом запрещено на пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах, путепроводах, а также на железнодорожных переездах и в местах остановки маршрутного транспорта. Такой маневр нельзя осуществлять также в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м. Кроме того, пункт 16.1 ПДД запрещает езду задним ходом на автомобильных магистралях.

В местах, где сдавать назад не запрещено, водитель, прежде чем приступить к такому маневру, должен убедиться в том, что не создает помех другим участникам движения. При этом сам автомобилист должен иметь достаточный обзор, чтобы при езде назад не устроить ДТП.

Случаи, когда за движение задним ходом предусмотрено наказание, нужно рассматривать внимательно. Так, например, если водитель сдавал назад и проехал под "кирпич", то его действия классифицируются по части 3 статьи 12.16 КоАП. В ней говорится, что "движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением" является нарушением и наказывается или штрафом в размере 5000 рублей или лишением права управления автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев.

Чтобы не было непониманий в трактовке этого правила, Верховных суд в постановлении №20 уточнил, что хотя движение задним ходом по дороге с односторонним движением не запрещено, согласно пункту 8.12 ПДД, но нарушение требований дорожного знака в этом случае должно рассматриваться по части 3 статьи 12.16 Ко-АП. Это значит, что, если водитель выехал задним ходом на дорогу с односторонним движением и нарушил требование знака "Въезд запрещен", то его действия рассматриваются по части 3 статьи 12.16 КоАП, а если он проехал так на перекрестке, то - по части 2 статьи 12.14 КоАП.

Если водитель сдает назад под знак "Въезд запрещен" на прилегающую территорию - а это та территория, которая прилегает непосредственно к дороге и не предназначается для сквозного движения - то лишать прав его в этом случае неза-конно. За такой маневр по части 1 статьи 12.16 КоАП водителю грозит или предупреждение, или штраф в размере 500 рублей.

Также штрафом, а не лишением прав наказывается движение задним ходом по автомагистрали. В этом случае такие действия водителя рассматриваются по части 3 статьи 12.11 КоАП. А согласно ее требованиям за "разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали" предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 2500 рублей.