Карпин об игре "Ростова" в матче с ЦСКА: Это была катастрофа

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин раскритиковал своих футболистов после победы в матче 21-го тура Премьер-лиги против ЦСКА (3:2).

Большую часть встречи ростовчане провели в большинстве: сначала на 21-й минуте был удален Ильзат Ахметов, а в начале второй половины красную карточку получил Вадим Карпов. "Ростов", ведя 3:1, едва не упустил победу. На 78-й минуте после автогола Максима Овсипенко счет стал 3:2, а на последних минутах форвард ЦСКА Федор Чалов не реализовал пенальти.

"Есть понимание почему получилась такая нервная концовка. Я все скажу футболистам. Это была катастрофа. До удаления мы 25 минут играли хорошо, а потом была катастрофа", - сказал Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".