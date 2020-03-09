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09.03.2020 16:23
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ЦСКА вдевятером проиграл в гостях "Ростову"

Текст: Артур Нанян
В одном из центральных матчей 21-го тура РПЛ "Ростов" в драматичной борьбе одолел ЦСКА - 3:2. Армейцы доигрывали встречу вдевятером.
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Уже на 20-й минуте гости остались в меньшинстве. Ильзат Ахметов сбил в собственной штрафной Эльдора Шомуродова и увидел перед собой красную карточку. Впрочем, реализовать пенальти хозяева не сумели: Игорь Акинфеев справился с ударом Романа Еременко.

Что еще более удивительно - в одной из следующих атак ЦСКА вышел вперед. Правда, произошло это после грубейшей ошибки игроков "Ростова", позволивших Арнору Сигурдссону выскочить один на один с Сергеем Песьяковым и забить гол. Вели армейцы недолго. Уже на 31-й минуте Еременко роскошным дальним ударом сравнял счет.

Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
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В начале второго тайма ЦСКА остался вдевятером: Вадим Карпов получил красную за фол в собственной штрафной. К "точке" на этот раз подошел Ивелин Попов и не промахнулся - 2:1. На 63-й минуте ростовчане забили третий мяч: первый гол после выхода из тюрьмы в официальных встречах забил Павел Мамаев.

Казалось, вдевятером у ЦСКА нет почти никаких шансов. Но интригу вернул автогол Максима Осипенко на 77-й минуте. А через несколько минут армейцы были близки к подвигу: арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота хозяев. Исполнять удар вызвался вышедший на замену Федор Чалов, но Песьяков справился с его ударом.

Как итог - 3:2 в пользу "Ростова" в "огненном" матче. Команда Валерия Карпина как минимум на пару часов поднялась на второе место с 38-ю очками. Столько же набрал "Краснодар", который в 16:30 сыграет в Москве против "Спартака". Что касается ЦСКА, то "красно-синие" занимают пятую строчку (35 очков).

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