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09.03.2020 00:00
Рубрика: Спорт

"Спартак" - "Краснодар". Онлайн-трансляция матча чемпионата России

Текст: Дмитрий Сосновский
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Московскому "Спартаку" трудно будет бороться за еврозону в текущем чемпионате России, но есть ещё надежда зацепиться за международные турниры через Кубок. Где красно-белые только что несказанно порадовали фанатов, обыграв своего главного соперника - ЦСКА - в драматичнейшем матче. А до этого разобрались с другими вечными врагами - "Динамо". Так что сейчас эмоциональный фон у народной команды весьма позитивный, нужно просто выходить и доказывать, что затянувшийся кризис преодолевается.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Сегодняшний соперник москвичей более чем серьёзен. Это "Краснодар", идущий в чемпионате вторым и не знающий поражений уже десять туров кряду - в последний раз подопечные Сергея Матвеева проигрывали ещё в сентябре - кстати, как раз ЦСКА. Правда, беспроигрышная серия будет выглядеть чуть менее эффектно, если учесть, что кубанцы шесть из десяти матчей сыграли вничью.

Тем не менее задачи перед "быками" стоят самые значительные, а сразу три команды - "Ростов", ЦСКА и "Локомотив" - наступают им на пятки. Так что команде Тедеско, которой в кубковом полуфинале вскоре предстоит встретиться ещё и с "Зенитом", будет непросто продлить эйфорию фанатов после победы в главном дерби страны.

Матч начнётся в 16:30 мск.

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