Kia Cerato GT Line: за что просят 1,4 млн рублей

Чем может привлечь россиян Kia Cerato в щедро оснащенной комплектации GT Line? Чтобы разобраться в этом, мы протестировали машину на дорогах Москвы и Подмосковья.

Седан Kia Cerato четвертой генерации дебютировал в августе 2018 года на Московском автосалоне, а с октября того же года идут российские продажи модернизированных "четырехдверок" калининградской сборки. Как продвинуть хорошо знакомую россиянам модель?

Для этого дизайнеры и инженеры постарались, чтобы седан нового поколения не ударил лицом в грязь перед сильными конкурентами в лице Skoda Octavia, Hyundai Elantra и Toyota Corolla.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

И вот, в сравнении с предшественником корейский гольф-седан увеличился в размерах, приобрел более спортивные пропорции, массу новых комфортных решений и при этом сохранил прежний набор моторов и трансмиссий - надежных, проверенных временем и знакомых по предшественнику.

А еще со сменой поколения предлагается пять уровней оснащения против четырех у предшественника, а топовые варианты GT Line и GT Line+, можно сказать, вооружены до зубов. "РГ" выбрала для теста автомобиль комплектации GT Line.

С оглядкой на Stinger

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Если поставить рядом Cerato третьего и четвертого поколений, то первый, как ни крути, окажется в тени преемника. Все дело в новых спортивных пропорциях и дизайне, выполненном с оглядкой на поджарый Kia Stinger.

При этом новый Cerato прибавил в длину 80 мм, в ширину 20 мм и в высоту 5 мм, передние стойки кузова сдвинуты назад, капот, соответственно, удлинен, подоконная линия проведена выше, а нахмуренная светотехника в топовых комплектациях - светодиодная. Тыльная часть выглядит особенно спортивно благодаря увеличению заднего свеса (+60 мм) и фонарям, объединенным красной полосой.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Передние ручки дверей в "топе" снабжены клавишами бесключевого доступна, а внешние зеркала могут оснащаться функцией автоматического складывания.

Топ-версии GT Line и GT Line+ отличаются также задним спойлером, накладками на пороги и зеркалами заднего вида с отделкой черным глянцем, решеткой радиатора и задним диффузором с красными вставками, а также собственно эмблемой GT Line.

К явным же недостаткам отнесем "поворотники" и сигналы заднего хода в нижней части заднего бампера. Из-за такой компоновки эти элементы быстро пачкаются в слякоть и плохо видны в плотном транспортном потоке.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Что касается багажного отделения, оно прибавило 20 л (502 л), может похвастаться широким проемом и удачной геометрией. Под фальшполом размещена полноразмерная "запаска", что является несомненным плюсом в российских условиях.

Однако есть и некоторые компоновочные недостатки. Скажем, при складывании разрезного дивана образуется заметная ступенька между салоном и отсеком, перегородка между салоном и багажником зауживает погрузочное пространство, и, наконец, багажник в сравнении с той же Octavia не обжит - не предусмотрено ни подпольного органайзера, ни крепежных сеток, ни хитроумных систем фиксации поклажи (ограничителей, фиксирующих уголков и т п.).

Уют и респектабельность

Фото: Юрий Зубко/ РГ

В салоне Cerato приятно находиться, и это ощущение складывается сразу из нескольких факторов. Прежде всего, в седане стало заметно просторнее благодаря увеличению габаритной ширины и длины. Пожаловаться на некоторый дефицит пространства могут разве что пассажиры выше 190 см, расположившиеся на заднем ряду. Дело в том, что задние стойки у машины четвертой генерации выполнены покатыми, так что проемы задних дверей невелики, а крыша наезжает на макушки рослых седоков.

Материалы отделки не бюджетные, процент мягкого пластика возрос, кнопки и тумблеры на руле и центральной панели тактильно приятны, новые дефлекторы вентиляции выглядят стильно и имеют породисто работающий механизм. Версии GT Line и GT Line+ бравируют к тому же эксклюзивным спортивным декором - металлическими накладками на педали и "спортивным" рулем с лепестками переключения передач.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Центральный 8-дюймовый сенсорный дисплей предлагается во всех исполнениях кроме начального, а все комплектации, начиная от Luxe и выше, получили в минувшем октябре доступ к сервисам "Яндекс". А это прежде всего навигатор и голосовой помощник Алиса.

К слову, ассистента, до боли знакомого по смартфонам, можно активировать кнопкой распознавания голосовых команд на руле или при помощи стандартных голосовых команд "Яндекса", например, фразой "привет, Алиса".

Впрочем, доступны также и сервисы Android Auto и Apple CarPlay, а также наиполезнейшие камера заднего вида, системы мониторинга слепых зон и предупреждения о помехах при движении задним ходом, которые и вовсе ассоциируются с машинами классом выше.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Сиденьям первого ряда можно сделать комплимент за мягкую набивку и развитый профиль. Кстати, в исполнениях GT Line и GT Line+ передние кресла имеют усиленную боковую поддержку. В графе электрорегулировки и функция памяти водительского кресла, правда, ставим "минус" (как водится, эти блага выделили только топовой комплектации GT Line+), однако диапазон механической настройки широк, а управляющие рычаги удобны, и это неплохо.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

На заднем ряду подкупают дефлекторы двухзонного климат-контроля и подогрев подушки дивана, но вот отдельных слотов USB не предусмотрено - в этой графе также - прочерк. Зато в водительской зоне USB-разъемов сразу два, плюс - имеется беспроводная зарядка и розетка на 12В. И, разумеется, этот Kia напичкан теплыми опциями - подогревом руля, лобового и заднего стекол, всех сидений, форсунок стеклоомывателей внешних зеркал, за что говорим Kia горячее спасибо.

Не спорт, а физкультура

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Со сменой поколений Cerato перебрался на "тележку" Сeed - одной из самых драйверских моделей в сегменте, и этим все сказано. Несмотря на то, что в конструкции задней подвески по-прежнему используется торсионная балка (у Сeed - "многорычажка"), седан стал гораздо охотнее реагировать на управляющие действия рулем, а последний заметно прибавил в информативности, что сразу ощущается в ходовых виражах.

Новая платформа добавила кузову также 15% жесткости, а шасси было основательно перенастроено. Подвеска неизменно транслирует в салон мелкие дорожные неровности, но зато на изъянах большего калибра "кореец" не соскакивает с траектории, шасси умело гасит колебания кузова, боковые крены умеренны, а вертикальной раскачки на волнах асфальта нет и в помине.

Моторная линейка хорошо знакома по Cerato прошлого поколения - это бензиновые "атмосферники" объемом 1,6 л (128 л.с.) и 2 л (150 л.с.). В пару начальному мотору выделена 6-ступенчатая "механика" и 6-диапазонный "автомат", старшему - исключительно автоматическая трансмиссия.

Динамика машины с топовым мотором при разгоне до "сотни", увы, ухудшилась на 0,6 с, что связано в первую очередь с модернизацией автоматической коробки передач, получившей измененные передаточные числа. Но вялой 2-литровую машину тем не менее не назовешь, тем более что новая система выбора режимов движения позволяет активировать алгоритмы Sport и Smart - в последнем случае система (коробка передач, двигатель и рулевое управление) сама подстроится под стиль вождения.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Cerato с таким мотором обеспечивают динамичную езду прежде всего в городском трафике - именно на мегаполис настроен и отклик педали "газа", и точки переключений "автомата". Расход топлива при езде зимой в черте города при этом не превысил 10 л/100 км, и это при том, что в бензобак официально разрешено лить 92-ой бензин.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

А еще новый Cerato научили увереннее замедляться. Все колеса теперь оснащены дисковыми тормозами. На передней оси они 280-миллиметровые, с вентиляцией, на задней - 262-миллиметровые, а системы ABS, EBD и BAS входят в базовое оснащение.

Чем еще может привлечь корейский гольф-седан, так это щедрым оснащением. Уже штатно Cerato оснащается шестью подушками безопасности, кондиционером, ABS, четырьмя электростеклоподъемниками, системой ЭРА-ГЛОНАСС, подогревом передних кресел, электропакетом, аудиосистемой и многими другим.

Автомобиль же комплектации GT Line, который мы выбрали для теста, может похвастать еще и 17-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодной оптикой, передними и задними датчиками парковки, круиз-контролем, двухзонным климат-контролем¸ сиденьями с комбинированной отделкой, функцией складывания зеркал, беспроводной зарядка смартфона, системой мониторинга "слепых" зон, бесключевым доступом в салон, кнопкой запуска двигателя и упомянутыми выше "теплыми опциями". С таким набором цена 1 429 900 рублей не кажется завышенной.