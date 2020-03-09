КНДР осуществила запуск трех ракет в сторону Японского моря

Северная Корея произвела запуск трех ракетных систем. Скорее всего, это были крупнокалиберные реактивные системы залпового огня.

"Сегодня утром Северная Корея из района Сондок в провинции Южная Хамгён произвела запуск трех ракетных систем в северо-западном направлении в сторону Японского моря. Наши Вооруженные силы продолжают отслеживать признаки возможных новых запусков", - говорится в заявлении представителя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК).

Южнокорейские военные не стали уточнять точное время стартов, но с учетом того, когда был сделано заявление, запуски были произведены рано утром. В отношении дальности полета тоже не было официального комментария, но информагентство Yonhap со ссылкой на свои источники в ведомстве сообщило, что ракеты пролетели 190-200 км.

Напомним, что ровно неделю назад КНДР произвела запуски из РСЗО сверхкрупного калибра. Всего были запущены два снаряда. По совокупности данных все выглядит так, что и на этот раз Северная Корея также стреляла из РСЗО. Об этом говорит дальность полета, а также место.

В конце августа прошлого года КНДР произвела отсюда же запуски из РСЗО. Вероятно всего, что в рамках учений северокорейские военные продолжают практиковаться в скорострельности из сверхкрупных РСЗО. Так, в ходе запусков неделю назад интервалы между стартами составили всего лишь 20 секунд. Скорее всего, производятся итоговые контрольные стрельбы перед вводом этого типа РСЗО.