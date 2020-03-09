Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря

Пхеньян возобновил ракетные испытания. В сторону Японского моря были запущены минимум три снаряда. Об этом сообщают южнокорейские СМИ, ссылаясь на генштаб страны. Подробности не приводятся.

Отметим, что подобные военные учения проводились в КНДР ровно неделю назад. Второго марта Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет малого радиуса действия. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Пуски были произведены из окрестностей города Вонсан на юго-востоке КНДР.