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09.03.2020 14:27
Рубрика: Экономика

Паника на нефтяном рынке привела к обвалу валют и акций по всему миру

Текст: Игорь Зубков
Понедельник 9 марта стал настоящим испытанием для инвесторов по всему миру. Крупнейшее с 1991 года падение нефтяных цен привело к беспрецедентной распродаже рисковых активов, к которым относятся в том числе и российские активы, а также скупке государственных облигаций.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock
Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Цены на нефть отыграли треть утреннего снижения

Европейские и азиатские фондовые индексы падают на 4-6% к уровням закрытия в пятницу. Фьючерсы на индекс S&P 500 просели на максимально возможные в пределах одного дня 5%. Акции российских компаний, торгующихся на Лондонской бирже, теряют до 25%. Доходность 10-летних облигаций Казначейства США упала ниже 0,5%, а 30-летних - ниже 0,9%, в результате впервые в истории вся кривая доходности госбумаг США опустилась ниже 1%, отмечает Bloomberg.

На этом фоне открытие Московской биржи после трехдневных выходных может вписать еще один черный вторник в историю российского фондового рынка.

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