Пять процедур, без которых за руль лучше не садиться

Перед поездкой на автомобиле не лишним будет провести пусть беглую, но все же тщательную проверку работы ключевых систем. Выполнение изложенных ниже рекомендаций вполне может уберечь вас от неприятной ситуации в дороге, дорогостоящего ремонта и прочих проблем.

Проверьте шины

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Для этой процедуры правильнее всего держать под рукой компактный манометр. Или же в машинах подороже не поленитесь прокрутить до нужной картинки борткомпьютер и убедитесь, что давление в колесах в рамках нормы. Но даже и визуального осмотра всех четырех колес в большинстве случаев будет достаточно, чтобы определить, спускает ли какое-то из них.

Обнаружив подсевшую резину, взгляните пристальнее на протектор (иногда для полноты картины стоит сдать машину на полметра вперед или назад, чтобы осмотреть всю поверхность колеса). Не исключено, что вы обнаружите саморез или болт. Согласитесь, ставить запаску или добраться до ближайшего шиномонтажа будет куда проще, чем решать проблему с проколом в дороге.

Ищите подтеки под машиной

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Совет для совсем ленивых - посмотрите хотя бы под передний свес вашего автомобиля. При проблемах с утечкой моторного масла вы обнаружите на земле масляные подтеки, или же, как вариант, следы других технических жидкостей. Увидели - открывайте капот и ищите проблему. Кроме того, каждые 1 - 2 тыс. км, равно как перед дальними поездками, стоит проверять уровень масла в двигателе.

Не стоит дожидаться, когда об утечке вам сообщит индикатор на "приборке". Особенно важно убедиться, что масла на щупе - строго между отметками MIN и MAX перед дальней поездкой, и, конечно, будет не лишним возить с собой хотя бы литр того масла, которое залито в мотор. О тонкостях доливки смазочных материалов и правилах смешивания различных масляных брендов "РГ" подробно рассказывала.

Тестируем работу светотехники

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В большинстве случаев о перегорании той или иной лампочки в оптике просигнализирует борткомпьютер. Однако перегореть может сразу несколько элементов, равно как проявиться сразу несколько проблем. К тому же далеко не все старые машины оснащены столь чуткими электронными напоминалками.

В любом случае, отправляясь в поездку, убедитесь, что фары, ДХО, "противотуманки", "поворотники" и задние фонари светят. Как вариант, можно даже не выходить из машины, а направить пучок света в стену, забор или другой автомобиль. О том, все ли хорошо, или нет, можно судить по отражениям, причем это относится как к фронтальной, так и задней оптике.

Все ли на месте

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Очень не лишним будет убедиться перед поездкой также в том, что ваша машина не повреждена во время ночной стоянки. Обойдите вокруг автомобиля - убедитесь, что нет свежих вмятин и сколов, а также на месте ли номерные знаки. Ведь не секрет, что на тесных парковках машины притирают и покидают место ДТП, а номерные знаки крадут злоумышленники и хулиганы.

Если обнаружили такого рода проблему, звоните в полицию, в страховую, а в районе парковки имеются камеры внешнего видеонаблюдения, постарайтесь снять с них информацию. Иногда это можно сделать лишь с привлечением служащих правопорядка. В любом случае, данную проблему гораздо легче решить в самом ее начале, нежели с течением времени. Что же касается езды без номеров, это чревато штрафом 5000 рублей или лишением водительских прав до трех месяцев.

Проверяем комплектность

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У тебя трос есть? А кто его знает, что там есть - яркая цитата из "Берегись автомобиля". Но и в реальной жизни случаются ситуации, когда вы давно не ездили и не помните, есть ли в багажнике трос, ключ "балонник", насос, светоотражательный жилет, огнетушитель, домкрат, аптечка, знак аварийной обстановки. Понятно, что все эти вещи лучше иметь в "загашнике" во избежание проблем в дороге и с сотрудниками ГИБДД.