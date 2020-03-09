Почему на АЗС нельзя вставлять пистолет в бак до оплаты

На части АЗС сегодня, как известно, реализован алгоритм предоплаты, на части - постоплаты. Поэтому особенно в случаях, когда АЗС незнакомая, не поленитесь выяснить схему работу данной точки. Узнать о последовательности ваших действий можно буквально за пару секунд.
Быстрее всего спросить "заправщика" (сначала платить или заправлять?). Кроме того, перед тем, как бежать в кассу, просто посмотрите по сторонам. На многих АЗС с функцией постоплаты (сначала заправка) вывешены крупные штендеры и стикеры. Такие АЗС ориентированы на быстрый налив для увеличения машинопотока и, соответственно, прибыли. И наконец, главный совет - если вы так и не смогли выяснить, по какому алгоритму работает АЗС, просто не вставляйте пистолет в бак. Или же, если все уже это сделали, не зажимайте курок - выработайте такое правило во избежание эксцессов.
Если вы спохватились не слишком поздно, у вас имеется возможность остановить процесс заправки вручную - просто отжав рычаг заправочного пистолета. Такие действия, как известно, требуют внимательности. Но все же велик шанс, что вам удастся не выйти за пределы желаемой суммы.
Представим себе самый неприятный сценарий - вам залили полный бак, и вы понимаете, что у вас недостает денег и нет при себе кредитки. Что делать в такой ситуации? Как удалось выяснить "РГ", на ряде АЗС, работающих по схеме постоплаты, давно выработана схема для решения подобных проблемных ситуаций. "Переливщикам" предлагают заполнить бланк договора, по которому они обязуются погасить долг в течение нескольких дней на любой другой АЗС этой же сети.
В противном случае на неплательщика подается судебный иск. Однако такая цивилизованная схема действует, как вы понимаете, не везде. Иногда с руководством станции удается договориться на составление долговой расписки. При этом требовать оставить паспорт или права в залог заправщики не могут, о чем сказано в Статье 19.17 Кодекса об Административных Правонарушениях. При самом неприятном раскладе вам придется общаться с сотрудниками полиции. Конечно, есть и неформальный, житейский способ решения проблемы. Вы можете оставить заправщикам в залог какую-либо ценную вещь (часы, телефон и т.д.) или же позвонить другу или родственнику, с тем, чтобы те привезли на АЗС нужную сумму.
Чтобы избежать вышеназванных проблем, возьмите себе за правило заправляться на любимых, проверенных АЗС, где большой штат заправщиков. Как вариант, воспользуйтесь услугами автоматических автозаправочных станций, где нет работников, и клиенты обслуживают себя сами.
Алгоритм ваших действий на таких АЗС всегда одинаковый. Останавливаетесь возле колонки со стороны бака, глушите мотор, открываете крышку бака, вставляете пистолет, подходите к терминалу, указываете номер колонки, количество и вид топлива. Оплатить услугу наличными или картой. Нажимаете на курок пистолета и на предохранитель. И, наконец, общая рекомендация - будьте внимательнее!