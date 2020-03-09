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09.03.2020 15:05
Рубрика: Культура

Презентация конкурсной песни Little Big пройдет на трех медиа-сервисах

Текст: Александр Алексеев

9 марта - финальный день, когда можно заявить представителя страны для участия в "Евровидении" и видео его песни. Пока только две страны - Россия и Азербайджан - до сих пор так не обнародовали свои конкурсные песни. Болельщики даже начали волноваться. Забыли или никак не могут выбрать?!

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Нет, не забыли и уже выбрали. Первый канал сообщил, что "передаст сегодня материалы и документы на российскую песню представителям ЕВС" (то есть Европейского Вещательного Союза, который и является главным организатором и вещателем "Евровидения"). Сделано это будет перед встречей глав делегаций 41 страны, участвующих в конкурсе. То есть вовремя, по регламенту.

При этом песня будет представлена одновременно в интернете, на телевидении и радио Energy. Стоит признать, что столь масштабной презентации песни для "Евровидения" в России еще не было.

Между тем

Вокалистка Little Big Софья Таюрская сообщила в социальной сети Instagram, что появившийся на YouTube 15-секундный фрагмент песни Uno никак не связан с конкурсом "Евровидение". Может, и зря - судя по отрывку, она способна стать новым общеевропейским хитом.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2020" Музыка с Александром Алексеевым

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