Презентация конкурсной песни Little Big пройдет на трех медиа-сервисах

9 марта - финальный день, когда можно заявить представителя страны для участия в "Евровидении" и видео его песни. Пока только две страны - Россия и Азербайджан - до сих пор так не обнародовали свои конкурсные песни. Болельщики даже начали волноваться. Забыли или никак не могут выбрать?!

Нет, не забыли и уже выбрали. Первый канал сообщил, что "передаст сегодня материалы и документы на российскую песню представителям ЕВС" (то есть Европейского Вещательного Союза, который и является главным организатором и вещателем "Евровидения"). Сделано это будет перед встречей глав делегаций 41 страны, участвующих в конкурсе. То есть вовремя, по регламенту.

При этом песня будет представлена одновременно в интернете, на телевидении и радио Energy. Стоит признать, что столь масштабной презентации песни для "Евровидения" в России еще не было.

Между тем

Вокалистка Little Big Софья Таюрская сообщила в социальной сети Instagram, что появившийся на YouTube 15-секундный фрагмент песни Uno никак не связан с конкурсом "Евровидение". Может, и зря - судя по отрывку, она способна стать новым общеевропейским хитом.