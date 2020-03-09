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09.03.2020 11:25
Рубрика: В мире

Президент Турции обсудит Сирию с главами Еврокомиссии и Евросовета

Текст: Юрий Когалов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня совершит визит в Брюссель, чтобы встретиться с главами Еврокомиссии и Евросовета Урсулой фон дер Ляйнен и Шарлем Мишелем. Как ожидается, они обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения.

Эрдоган: Турция может перейти к односторонним действиям в Идлибе

"Председатель Евросовета и председатель Еврокомиссии встретятся с президентом Турции в понедельник в Брюсселе для обсуждения вопросов, связанных с отношениями ЕС и Турции, включая миграцию, безопасность, стабильность в регионе и кризис в Сирии", - проинформировали в пресс-службе главы Евросовета.

В первую очередь будет поднята тема миграции, в частности, выполнение Турцией условий соглашения 2016 года, согласно которым Брюссель обязался выделить 6 млрд евро в обмен на закрытие Анкарой границы для нелегальных мигрантов. После обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб Турция вновь открыла границы, что привело к стычкам между греческими полицейскими и нелегалами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель упрекнула Эрдогана в использовании темы миграции для давления на Брюссель.

На прошлой неделе президент Турции побывал в Москве, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Идлибе. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании трассы М4 в Сирии, которая сейчас находится под контролем боевиков.

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